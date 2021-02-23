Son dakika haberleri... Dilenci operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Son dakika haberleri... Dilenci operasyonunda 3 kişi yakalandı

23.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:06
Son dakika haberleri... Dilenci operasyonunda 3 kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezinde evlerin kapısını çalarak dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 18 yaşındaki küçük olduğu belirtilen 3 kız, sorgulamalarının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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