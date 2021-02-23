Son dakika haberleri... Dilenci operasyonunda 3 kişi yakalandı
23.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:06
Edinilen son dakika haberine göre İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.
İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.
İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezinde evlerin kapısını çalarak dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan 18 yaşındaki küçük olduğu belirtilen 3 kız, sorgulamalarının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek