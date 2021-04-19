Son dakika haberi: Dilek İmamoğlu: Çocuklarımızın ve benim sağlık durumumuz gayet iyi
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Son dakika haberi: Dilek İmamoğlu: Çocuklarımızın ve benim sağlık durumumuz gayet iyi

Son dakika haberi: Dilek İmamoğlu: Çocuklarımızın ve benim sağlık durumumuz gayet iyi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KORONAVİRÜS testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, kendisi ve çocuklarının durumunun iyi olduğunu açıkladı.

KORONAVİRÜS testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, kendisi ve çocuklarının durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dilek Kaya İmamoğlu, "Çocuklarımızın ve benim sağlık durumumuz gayet iyi. Güzel dileklerini gönderen herkese sonsuz teşekkürler. Bu vesileyle tekrar şunu vurgulamak isterim. Bir seneyi aşkındır bu zorlu süreçte bizler için büyük mücadele veren tüm sağlık çalışanları; iyi ki varsınız, size minnettarız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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