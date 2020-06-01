Son dakika haberleri... DİLEK HEMŞİRENİN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI
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Son dakika haberleri... DİLEK HEMŞİRENİN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI

Son dakika habere göre DİLEK HEMŞİRENİN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDICemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞKoronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen'in cenazesi hastaneden alındı.

Son dakika haberleri... DİLEK HEMŞİRENİN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI
01.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:02

DİLEK HEMŞİRENİN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ

Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen'in cenazesi hastaneden alındı.

Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Akçabelen'in cenazesi yakınları tarafından hastaneden alınarak Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesi'ne götürüldü. İkindi vakti burada kılınacak olan cenaze namazının ardından Akçabelen'in cenazesi Kayabaşı Mezarlığı'na defnedilecek. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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