Son dakika haberleri: "Dijital fuarlar, fuar sektöründe beklenen yüzde 70'lik daralmanın önüne geçecek"

Son dakika habere göre Dünya genelinde koronavirüs tehlikesi devam ediyor.

-Dünya genelinde koronavirüs tehlikesi devam ediyor. Global Fuarcılık Endüstrisi Birliği UFI'nin hazırladığı The Global Exhibition Barometer araştırmasının son verilerine göre, pek çok sektörün fiziki etkinlik ve fuarları dijital ortama taşıma konusunda hemfikir olduğunu, yetkililer ise günümüz teknolojilerinin gerçeğe en yakın fuar deneyimini yaşatmaya hazır olduğunu bildirdi.

Dünyada koronavirüs vakalarının ilk kez görüldüğü 2019 yılına kadar, her yıl ortalama 4,5 milyon katılımcı şirketin yer aldığı, 303 milyonun üzerinde ziyaretçinin ağırlandığı, 32 bini aşkın etkinlik ve fuar düzenleniyordu. Fuarlar, bu yıl koronavirüs salgını ve fiziki mekanlardaki bulaş riski nedeniyle iptal kararıyla karşı karşıya kaldı. Global Fuarcılık Endüstrisi Birliği UFI'nin yılda iki kez hazırladığı The Global Exhibition Barometer araştırmasının son verilerine göre dünya genelindeki şirketlerin yüzde 82'si sektörel etkinlik ve fuarlarda dijital unsurlara odaklanmak konusunda hemfikir. Yüzde 17'lik bir kesim ise önümüzdeki dönemlerde düzenleyecekleri fiziksel etkinliklerin yerini dijital fuarların alacağı bildirildi.

"SANAL FUARLAR İLİŞKİLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMENİN TEK YOLU HALİNE GELDİ"

Küresel fuar sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dijital Fuar Platformu ExpoValley kurucusu Yusuf Yenitürkoğulları, "Fuar deneyimini sanal ortama taşıyan dijital fuarlar, salgın döneminde sektörler için ticari ilişkilerine renk katma çabasından ziyade bu ilişkileri sürdürülebilir hale getirmenin neredeyse tek yolu haline geldi. Sunduğu avantajlar sayesinde de giderek yaygınlaşmaya başladı. Bu tablonun seyri, salgının fuar sektöründe neden olacağı beklenen yüzde 70'lik daralmanın önüne geçecektir" dedi.

"SEKTÖRLER IÇIN MALIYET VE VERIM ÖN PLANDA"

Sektörlerin önceliklerinin de değiştiğini belirten Yenitürkoğulları, "Salgının inişli çıkışlı seyrinin, profesyonel sahada belirsizliğin hakim olduğu bir atmosfer yarattığını görüyoruz. Bu da sektörlerin, kendilerine artı değer katacak her türlü adımında maliyeti ve verimi ön planda tutmalarını beraberinde getiriyor. Dijital fuarlara yönelimin altında da aynı hassasiyetler yatıyor. Zaman mekan sınırı olmaksızın yurt içi ve yurt dışından çok sayıda toptancı, üretici, ihracatçı ve çözüm ortağı tek tıkla birbiriyle iletişim kurabiliyor. Böylece ulaşım, ikram, konaklama gibi pek çok maliyet ortadan kalkarken, sunulan dijital altyapı sayesinde fuarların etkinliği de veri odaklı olarak ölçülebiliyor" diye konuştu.

"FUAR DENEYIMINI GERÇEĞE EN YAKIN HALIYLE DIJITALLEŞTIRMEK MÜMKÜN"

Çağın ihtiyaçlarına uygun çözümlerin, sektörlerin devamlılığında belirleyici rol oynadığına da dikkat çeken Yenitürkoğulları, "ExpoValley Dijital Fuar Platformu olarak bizler de hem fuar ve etkinlik organizatörlerinin hem de kendi fuarını düzenlemek isteyen şirketlerin dijital fuar altyapımızı kullanarak istedikleri özelliklere sahip, ihtiyaçlarına göre tasarlayabildikleri etkinlikler organize etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca 3D Teknolojisi ile tasarlanan dijital fuarlar sayesinde ziyaretçilerine canlı çeviri hizmetinden online stantlara, birebir görüşmelerden ürün tanıtımına, gerçeğe en yakın fuar deneyimini yaşatmalarına yardımcı oluyoruz. Amacımız, sektörlerin gelişiminde büyük önem taşıyan fuarların, çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi ve sektörlerin ticari ilişkilerine katkı sağlamaya devam edebilmesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı