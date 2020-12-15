Son dakika haberleri | Dijital çağa uyumlu geniş kapsamlı kütüphane Safranbolu'ya kazandırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Dijital çağa uyumlu geniş kapsamlı kütüphane Safranbolu'ya kazandırılıyor

15.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:59
Son dakika haberleri | Dijital çağa uyumlu geniş kapsamlı kütüphane Safranbolu'ya kazandırılıyor

Son dakika haberleri... Safranbolu'nun yıllardır ihtiyaç duyduğu, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de uzun süredir üzerinde çalışılmasını istediği, dijital çağa uyumlu yeni nesil ve klasik kütüphaneciliği de içinde barındıran geniş kapsamlı kütüphane Safranbolu'ya kazandırılıyor.

Safranbolu'nun yıllardır ihtiyaç duyduğu, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de uzun süredir üzerinde çalışılmasını istediği, dijital çağa uyumlu yeni nesil ve klasik kütüphaneciliği de içinde barındıran geniş kapsamlı kütüphane Safranbolu'ya kazandırılıyor.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yer alan, uzun süredir hazırlıkları devam eden kütüphanede çalışmalar hızlandırıldı. Kentte eksikliği hissedilen geniş kapsamlı kütüphane ihtiyacının karşılanacağı, bilgisayar üzerinde dijital kitapların yer aldığı, klasik kitapların yanı sıra Safranbolu'ya ait kaynak kitapların da bulunacağı kütüphane için çalışmalarda sona gelindi.

Safranbolu'nun modern kütüphanesi için geri sayım başladı. Belediye'nin kendi Ahşap Atölyesi'nde imalatı yapılan mobilyalarla dizayn edilen hazırlıkların sonuna yaklaşılan kütüphanede incelemelerde bulunan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Yıldırım eşlik etti.

Özellikle gençlerin araştırmalarına ve okumalarına zengin içerik sunan kütüphane kısa süre sonra halkın hizmetinde olacak ifadelerine yer veren Başkan Köse, "Geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiğimiz projelerden geriye kalan, halkımızın yüzündeki tebessüm ve gözlerinde gördüğümüz ışık oldu. Biz o tebessümü kaybetmemek ve o ışığı söndürmemek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillere emanet edeceğimiz kütüphanemiz şimdiden hayırlı olsun" dedi. - KARABÜK

Son dakika haberleri | Dijital çağa uyumlu geniş kapsamlı kütüphane Safranbolu'ya kazandırılıyor
Son dakika haberleri | Dijital çağa uyumlu geniş kapsamlı kütüphane Safranbolu'ya kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: BOLU/KARABÜK - Safranbolu ve Abant sessizliğe büründü
Son dakika haberleri: BOLU/KARABÜK - Safranbolu ve Abant sessizliğe büründü
DİYARBAKIR - 'Peygamberler diyarı' Eğil'deki asırlık tüneller turizme kazandırılıyor
DİYARBAKIR - "Peygamberler diyarı" Eğil'deki asırlık tüneller turizme kazandırılıyor
Oğuz boylarının kültürel mirası Cengerli Kilimi ekonomiye kazandırılıyor
Oğuz boylarının kültürel mirası Cengerli Kilimi ekonomiye kazandırılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Serdar Ortaç Ayşegül Yıldız
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Serdar Aziz Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Kız S 400 Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Dijital çağa uyumlu geniş kapsamlı kütüphane Safranbolu'ya kazandırılıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 16:11:35. #1.15#
title