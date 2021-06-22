Son dakika haberleri... Didim ve Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
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Son dakika haberleri... Didim ve Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

Son dakika haberleri... Didim ve Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre AYDIN ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda evlerinde uyuştucu madde ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

AYDIN ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda evlerinde uyuştucu madde ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis, daha önce 5.19 gram esrar 0.21 gram metamafemin, 18.10 gram sentetik kannobinod maddesi ile yakalanan ve serbest bırakılan U.B.'yi takibe aldı. Yürütülen çalışma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde şüphelerin oluştuğu U.B., H.Y. ve G.S.'nin Didim ve Manisa'da olduğu belirlendi.

Dün sabah polis ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. U.B.ve H.Y. Didim'de yakalanırken, Manisa'daki adreste bulunamayan G.S.'nin ise yakalama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin adresler de yapılan aramalarda ise 10.39 gram esrar maddesi, 1 tek kırma av tüfeği, 2 esrar ögütme aparatı,1 uyuşturucu kullanma aparatı, 0.30 gram metamfetamin, 11 ectacy ele geçirildi. H.Y. ve U.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.S.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

 


Son dakika haberleri... Didim ve Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
Son dakika haberleri... Didim ve Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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