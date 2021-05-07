Son dakika haberleri | Didim'de yılın ilk 4 ayındaki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde yılbaşından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişi cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde yılbaşından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişi cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak - 30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 137 adres ve araçta arama yapıldı.
Yapılan aramalarda 74 gram metamfetamin, 128 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, 27 gram skunk, 130 gram sentetik uyuşturucu ve 118 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 143 kişiden 130'u savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden ise 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun