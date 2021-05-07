Son dakika haberleri | Didim'de yılın ilk 4 ayındaki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberleri | Didim'de yılın ilk 4 ayındaki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri | Didim'de yılın ilk 4 ayındaki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde yılbaşından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişi cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yılbaşından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişi cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak - 30 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 137 adres ve araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 74 gram metamfetamin, 128 gram esrar, 4 kök Hint keneviri, 27 gram skunk, 130 gram sentetik uyuşturucu ve 118 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 143 kişiden 130'u savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen 13 şüpheliden ise 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Son dakika haberleri: Aydın Aydın, arı ölümlerine dikkat çekmek için arı kostümü giydi
Son dakika haberleri: Aydın Aydın, arı ölümlerine dikkat çekmek için arı kostümü giydi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Didim'de yılın ilk 4 ayındaki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:08:34. #1.14#

title