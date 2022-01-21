Son dakika haberleri... Didim'de tütün operasyonu - Haberler
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Son dakika haberleri... Didim'de tütün operasyonu

Son dakika haberleri... Didim'de tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri çok sayıda kıyılmış tütün ve doldurulmuş makaron ve açık vaziyette kaçak tütün ele geçirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri çok sayıda kıyılmış tütün ve doldurulmuş makaron ve açık vaziyette kaçak tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Yeni Mahallede bulunan bir işyerinde yapılan aramalarda; "9 bin 660 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 9 bin gram açık vaziyette kıyılmış tütün ele geçirildi. İşyeri sahibi H.T. adlı şahsa adli işlem yapıldığı öğrenildi. - AYDIN

Son dakika haberleri... Didim'de tütün operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Aydın, Didim, Tütün, 3. Sayfa, Haber

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