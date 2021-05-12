Son dakika haberleri | Didim'de saksıda Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Didim'de saksıda Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri | Didim'de saksıda Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda saksıda Hint keneviri yetiştiren bir kişi yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda saksıda Hint keneviri yetiştiren bir kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Efeler Mahallesinde bir adrese yaptığı operasyonda saksıda yetiştirilen 37 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan D.K, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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