Son dakika haberleri | Didim'de kıyıya ölü yunus vurdu
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Son dakika haberleri | Didim'de kıyıya ölü yunus vurdu

Son dakika haberleri | Didim'de kıyıya ölü yunus vurdu
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre AYDIN'ın Didim ilçesinde ölü yunus kıyıya vurdu.

AYDIN'ın Didim ilçesinde ölü yunus kıyıya vurdu. Yunus, belediye ekiplerince incelenmek üzere kıyıdan alındı.

Didim ilçesi, Mersindere Mahallesi, Mavişehir sahilinde, saat 08.00 sıralarında, halk kayalıklara vurmuş 2 metre uzunluğunda yunus olduğunu fark edip, kıyıya çıkardı. Ardından da durum Didim Belediyesi ekiplerine bildirildi. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan yunus, belediye ekiplerince kıyıdan alındı. Yunusun, ölüm nedeninin araştırıldığı bildirildi. Yunusun gerekli incelemelerin ardından gömüleceği öğrenildi.


Son dakika haberleri | Didim'de kıyıya ölü yunus vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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