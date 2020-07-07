HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberleri: Dicle'de prefabrik konut üretimi

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir araya gelen 3 kardeş, kentte prefabrik konut yaparak çevre köy ve ilçelere satıyor.

Son dakika haberleri: Dicle'de prefabrik konut üretimi
07.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:45

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir araya gelen 3 kardeş, kentte prefabrik konut yaparak çevre köy ve ilçelere satıyor.

Prefabrik konut üreten iş yerlerinin Antalya'da olduğunu ve 2 yıl önce bir şubesini de Dicle'de açtıklarını belirten Zükif Akdeniz, 2000 yılından itibaren Antalya merkezde devam eden prefabrik konut inşaatlarının 2018'den itibaren Dicle'de de devam ettiğini kaydetti. Akdeniz, "İlçesinde açtığımız şubemizde de devam ediyor. Müstakil ev, çatı, ahır, prefabrik evlerin komple tadilat işlerini de yapıyoruz. Her bütçeye uygun prefabrik evlerimiz mevcuttur. 2 yıldır Dicle ilçesinde 3 kardeş olarak üretimini gerçekleştirdiğimiz prefabrik evin yapımı yaklaşık olarak 20-25 gün sürüyor. Şu anda yapım aşamasında olan 7 tane prefabrik konutumuz var. Talep olması halinde, prefabrik yas evlerini de yapabiliriz" dedi.

Depreme dayanıklı, çelik yapı malzemelerden prefabrik konut ürettiklerini belirten Zülkif Akdeniz, "Yaptığımız prefabrik evlerin dış duvar kalınlığı 16 santimetre, iç duvar kalınlığı 10 santimetredir. Konutun içinde kapı, pencere, fayans, elektrik, su, parke, mutfak dolabı gibi yer alan her şey metrekare fiyatımızın içinde mevcuttur. Ana iskeletimiz çelikten oluşmaktadır. Piyasa koşullarına göre sağlam ve modern bir şekilde yapılıyor. Metrekare fiyatımız bin liradan başlayıp, her bütçeye uygundur. Metrekare ve proje, istekler doğrultusunda düzenlenebilir. Ürettiğimiz prefabrik konutlar yaz, kış şartlarına uygundur. Dicle'ye bağlı Bahroboğaz'da devam eden 4 konut, Kocaalan'da biten prefabrik inşaatımız var. Hem evimizin bahçesindeki atölyemizde, hem de sahada çalışıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı Magazin
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Ekonomi
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 3. Sayfa
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı Dünya
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi Ekonomi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın Güncel
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji uyardı, su baskınlarını tekrar yaşamamak için tedbir alın
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na adaylığına aday oldu
Paris Hilton da ABD Başkanlığı'na adaylığına aday oldu
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti
Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi, patlama sebebiyle gözaltına alındı
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi 2 kişi, patlama sebebiyle gözaltına alındı
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Son Dakika: Jandarma son 15 günde 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirdi
Son Dakika: Jandarma son 15 günde 32 milyon kök kenevir ile 3,7 ton esrar ele geçirdi
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin 'babacan tavır' olarak görüldüğü iddialarına yanıt
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin "babacan tavır" olarak görüldüğü iddialarına yanıt
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Albayrak Halife Hafter Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Davran Hülya Avşar Coşkun Sabah Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Okan Buruk Fatih Terim Serdar Gürler Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Temmuz Beşiktaş Çanakkale
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Dicle'de prefabrik konut üretimi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 15:15:38. #1.15#
title