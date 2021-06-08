Son dakika haberleri... DHMİ'den Jandarma Havacılık Başkanlığı itfaiye personeline eğitim

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün Havacılık Akademisi tarafından Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığında istihdam edilen 98 personele eğitim veriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün Havacılık Akademisi tarafından Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığında istihdam edilen 98 personele eğitim veriliyor.

DHMİ Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL) kriterleri kapsamında verdiği eğitimle dünya çapında takdir toplayan kurumun Havacılık Akademisinde, 98 Jandarma Havacılık Başkanlığı itfaiye personelinin eğitimleri devam ediyor.

24 Mayıs'ta başlayan eğitimler, 16 Temmuz'da sona erecek. Dört grup halinde planlanan eğitimlerde her grup, 60 saat eğitim alacak.

DHMİ Havacılık Akademisi, güçlü eğitim altyapısı, tecrübeli kadrosu ve fiziki imkanlarıyla ülkenin havacılığını dünya liderliğine taşıma hedefini her geçen gün biraz daha ileriye götürmek amacıyla çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal