Son dakika haberleri... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ

Bir son dakika haberine göre 'Böcek sokmaları tatili kabusa dönüştürmesin' İZMİR'de yaşayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, tatilde park ve bahçelerde vakit geçiren çocukların çeşitli böcekler tarafından sokulmalarının yaratabileceği sorunlardan bahsetti.

Son dakika haberleri... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ
01.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 01.08.2020 09:33

'Böcek sokmaları tatili kabusa dönüştürmesin'

 

İZMİR'de yaşayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, tatilde park ve bahçelerde vakit geçiren çocukların çeşitli böcekler tarafından sokulmalarının yaratabileceği sorunlardan bahsetti. Uzman Dr. Astarcıoğlu, "Alerjisi olan çocuklarda reaksiyon çok daha abartılı oluyor. Bu durum yaygın cilt enfeksiyonlarına da dönüşebiliyor. Bu durum da sistemik ilaçlar kullanmamız gerekebiliyor. Alerjiyi geri çevirebilmek için aşı uygulamalarımız da olabiliyor. Bu yüzden alerjisi olanların uzman hekime başvurması gerekiyor" dedi.

Kurban Bayramı tatilinde, yaz ayları ile güzel havanın da etkisiyle, park ve bahçelerde vakit geçirmeye başlayan çocuklar sivrisinek, böcek, arı, kene ve bunlar gibi pek çok böcek türünün ısırmasına maruz kalıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, alerjisi olan çocuklar için böcek sokmalarının tatili adeta kabusa çevirebileceğini ifade etti. Astarcıoğlu, "Havaların ısınmasıyla beraber sivrisinek sokmaları aileleri çok rahatsız ediyor. Hele bir de çocukta alerji varsa o zaman kabusa dönebiliyor. Alerjisi olan çocuklarda reaksiyon çok daha abartılı oluyor. Bu durum yaygın cilt enfeksiyonlarına da dönüşebiliyor. Bu durum da sistemik ilaçlar kullanmamız gerekebiliyor. Alerjiyi geri çevirebilmek için aşı uygulamalarımız da olabiliyor. Bu yüzden alerjisi olanların uzman hekime başvurması gerekiyor" dedi.

Sivrisinek alerjisi olan kişilerde bazı değişikliklerin görülebileceğini ifade eden Astarcıoğlu, "Eğer sivrisinek alerjisi varsa kızarıklık giderek yayılabilir. Dudaklar şişmeye başlar. Boğazda daralma ve nefes darlığı başlar. Kaşımak ve kanatmak sonrası iltihaplara yol açabilir. O zaman antibiyotikli merhemler de gerekir. Kaşıntının azalması için buz uygulaması yapılabilir. Kolonya sürebilirler. Lavanta sivrisinekleri uzaklaştıran bir kokuya sahiptir. Lavantalı kolonya sivrisineklerin uzaklaşmasını sağlayacaktır. Bebeğiniz 6 aylıktan büyükse, cildine okaliptüs, lavanta yağı sürebilirsiniz. Bu yağları seyretmeden uygulamak tahrişe yol açabilir. İçerisine zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, badem yağı katılabilir" ifadelerini kullandı.

ARI SOKMALARINA DİKKATArı sokmalarına da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Astarcıoğlu, "Sivrisinekle beraber arı sokmaları da rahatsız edici bir durum. Eğer arı sokmasına bağlı görülebilecek alerjik reaksiyonlara aileden gelme bir genetik yatkınlık varsa, hastamıza oto enjektör dediğimiz bir ilaç veriyoruz. Bu enjektörü bacaklarına saplayarak, alerjik reaksiyonlarını durdurabiliyorlar. Akrep sokması, yılan sokması gibi durumlarda son derece ciddi durumlardır. Özellikle alerjisi olan çocukların park bahçe gibi otluk alanda çıplak ayakla gezmesine müsaade edilmemelidir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Doktor Görkem Astarcıoğlu'yla röportaj-İzmir çocuk parklarında çocuklar oynarken görüntü-İzmir çocuk parklarında çocuklar ve ailelerden görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber: Gökçe ADAR-Kamera: Eda Ebru NANECİ-/İZMİR,

=======================

Çevre temizliğine dikkat çekmek için ormandaki çöpleri topladılar 

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sosyal medya aracılığıyla buluşan bir grup genç, çevre temizliğine dikkat çekmek için ormanlık ve mesire alanlarında çöp topladı.Mersin'in Erdemli ilçesinde çevre temizliğine ve ormanların korunmasına yönelik çalışmalar yürüten bir grup genç, sosyal medya üzerinden iletişime geçerek Kayacı Mahallesi'nde buluştu. 40 dereceyi aşan sıcaklara aldırış etmeyen gençler, çöpleri temizleyerek topluma mesaj verdi. Gönüllü gençlerden Muhammet İçel, doğadan koparılmış olan alanları çöplerden arındırarak tekrar doğaya kazandırmaya çalıştıklarını belirterek, "Erdemli'de böyle bir akım başlattık. İnşallah Mersin ilimize yayılır ve her yer tertemiz olur" dedi. Gönüllülerden Raziye Gürsoy da, "İnsanlar olarak piknik yaptığımız alanları, gezdiğimiz doğayı temiz tutabilirsek, bu alanlar bize kalacak ve geleceğimize aktarılacak. Bize kaldığı zaman daha uzun ömürlü olacak. Özellikle buralarda orman yangınları çok yaşanıyor. Bunların da önüne geçmek gerekiyor. Cam kırıkları, plastik şişeler doğaya atılmış. Diğer taraftan geri dönüşüm ile kazanılacak her şey bizim için çok kıymetli. İnşallah daha çok gönüllü ile temizliğimiz devam eder. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya ise gençlerin çağrısı üzerine etkinliğe katıldığını belirterek, "Ben de onlara katılarak çöp topluyorum. Bundan sonraki süreçte de bu ekiple birlikte Erdemlimiz'in tamamını temizlemeye çalışacağız, temizleme gayreti içinde olacağız. Buradan tüm vatandaşlarımızdan ricamız, çöplerimizi doğaya atmayalım" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

%100 Doğal Hindistan Cevizi Yağı Fiyatları

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Magazin
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı Ekonomi
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi Dünya
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Güncel
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve...
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Güncel
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Güncel
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: 'Çok biliyorsan, gel sen yap' sözü işten çıkarma sebebi değil
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Bournemouth'lu Joshua King'in sosyal medya paylaşımındaki Fenerbahçe detayı dikkat çekti
Bournemouth'lu Joshua King'in sosyal medya paylaşımındaki Fenerbahçe detayı dikkat çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Ozan Güven Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Gökhan Gönül Abdullah Avcı Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Bursa Bayram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... DHA YURT ÖZEL GÜNDEMİ - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 13:02:06. #1.14#
title