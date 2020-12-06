Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 9

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Gelen son dakika haberine göre Tunceli'de PKK tuzağı EYP imha edildi TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, askerin geçiş güzergahına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
Tunceli'de PKK tuzağı EYP imha edildi
TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, askerin geçiş güzergahına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Pülümür ilçesi kırsalında askerin geçiş güzergahına yerleştirilmiş, basma düzenekli 1 EYP ve anahtar sistemi tespit edildi. EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerince imha edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı