Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 9 Son dakika haberleri: Edirne'de karantinadan kaçan kadın yakalandıEDİRNE'de Jandarma ekipleri kentin giriş noktası gişeler mevkiinde yaptığı denetimde koronavirüslü yakınına temas ettiği için evde karantinada olması gereken G.Ö., isimli kadını yakaladı.

Edirne'de karantinadan kaçan kadın yakalandı

EDİRNE'de Jandarma ekipleri kentin giriş noktası gişeler mevkiinde yaptığı denetimde koronavirüslü yakınına temas ettiği için evde karantinada olması gereken G.Ö., isimli kadını yakaladı. Ekipler G.Ö.'ye 3 bin 150 lira para cezası uygulayarak çağrılan ambulansla evine geri gönderdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentin giriş noktalarında 24 esaslı denetimlerini sürdürüyor. Ekipler trafik denetimlerinin yanı sıra koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşı maske takma ve diğer alınması gereken tedbirlere karşı uyarıp, salgın nedeniyle karantinada olması gerekenleri de kontrol ediyor.

KARANTİNADAN KAÇAN KADIN YAKALANDI

Jandarma ekipleri bugün Edirne gişeler mevkiinde, Ankara'dan gelen bir otobüste yaptığı kontrolde karantinada olması gereken G.Ö.,'yü tespit etti. Eldiven ve gerekli sosyal mesafe kurallarına göre yapılan denetimde G.Ö.,'nün bir Ankara'da yakınında kaldığı süre içinde, koronavirüs taşıyan kişiyle temas ettiği için sağlık ekipleri tarafından evde karantina uygulandığı öğrenildi. Edirne'de oturan G.Ö.,'nün Ankara'dan Edirne'ye eve geldiği öğrenildi. Jandarma G.Ö.'ye karantinaya uymadığı için 3 bin 150 lira para cezası uygulayarak ambulansla izole edilmesi için evine gönderdi.

'VATANDAŞ UYGULAMADAN MEMNUN'

Uygulamaya takılan Fatih Aksoy, denetimlerin yerinde olduğu söyleyerek, "Denetim olması gereken bir şey takdir ediyorum. Ben ve ailem kurallara uymaya özen gösteriyoruz."dedi. Diğer sürücü Recep Dönmez ise, "Salgının bulaşmasını önlemek için denetim uygulamalarını çok önemli buluyorum. Fakat uygulamaya uymayan çok kişinin de olduğunu görüyoruz."şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

Drone ile yukardan

Jandarma araçları durduruyor

Uygulama yapması

Maskeli denetim

Otobüs içinde denetim

Vatandaş ile röp.

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Şanlıurfa'da 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi

ŞANLIURFA Valiliği, vakalarının en hızlı arttığı 5 şehir arasında gösterilen ilde koronavirüse karşı yeni tedbirler aldı. 65 yaş ve üstündeki vatandaşların günün belli saatleri haricinde dışarı çıkmasının yasaklandığı kentte bazı yaşlı vatandaşların kurallara uymadığı görüldü. Yasağa rağmen sokağa çıkan 70 yaşındaki Ahmet Çiftçi, "Ben 70 yaşındayım gençlerden daha sağlamım" dedi.

Koronavirüs pozitif vaka artış hızında Türkiye'de ilk 5 şehir arasında yer alan Şanlıurfa'da Valilik, 65 yaş üstü vatandaşlar için kısıtlamalar getirdi. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda yeni alınan kararlar kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmaları kısıtlandı. (Gelin ve damadın 1'inci derece yakınları hariç) Düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı. Kararı yorumlayan vatandaşların bir kısmı kararın yerinde olduğunu belirtirken bir kısmı ise kararı beğenmedi.

'70 YAŞINDAYIM, GENÇLERDEN DAHA SAĞLAMIM'Valiliğin yeni kısıtlama kararına rağmen sokağa çıkan 70 yaşındaki Ahmet Çiftçi, "Ben çiftçiyim. Her gün köye gidip geliyorum. Tüm kazancımız işimize bağlıdır. Köyden meyve sebze getiriyorum. Ben her gün giderim. Yasağı dinlemem. Ben 70 yaşındayım gençlerden daha sağlamım. Ecel ne zaman gelirse o zaman ölürüz. İnsan hastalıktan ölmez. Kimse maske takmıyor. Bakın şu an parkta oturan yaşlılar takmıyor. Parkların denetlenmesi gerekiyor. İhtiyarlar maskeye dikkat etmiyor" dedi.

Geçen hafta Malatya'ya gittiğini aktaran Mehmet Akdağ, Malatyalıların salgın tedbirlerine dikkat ettiğini, ancak Şanlıurfa'da bu tedbirlere uyulmadığını ifade etti. Alınan kararların yerinde olduğunu belirten Akdağ, "Devlet her vatandaşın başına bir polis dikemez. Herkes kendi önlemini almalıdır. Urfalılar salgını ciddiye almıyor. Hastalığına dahi inanmayanlar var. Maske için uyardığımızda bizimle tartışıyorlar. Ancak hastalığa yakalandıklarında, inanıyorlar. Yaşlılar için alınan bu karar yerinde bir karardır. Zaten tamamıyla kısıtlamıyor. Sadece yoğun olan saatlerde kısıtlama yapılmış" diye konuştu.

Kaynak: DHA