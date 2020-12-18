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Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 8

18.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:48
Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 8

Gelen son dakika haberlerine göre Bilecik'te dolandırıldığını öne süren kadın, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattıBİLECİK'te psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hatice D.(68) cep telefonundan gizli bilgilerine ulaşıldığını ve bu şekilde dolandırıldığını ileri sürerek kendini karayolunda yere attı.

Bilecik'te dolandırıldığını öne süren kadın, polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı

BİLECİK'te psikolojik sorunları olduğu belirtilen Hatice D.(68) cep telefonundan gizli bilgilerine ulaşıldığını ve bu şekilde dolandırıldığını ileri sürerek kendini karayolunda yere attı. Polis ve sağlık ekiplerince güçlükle ambulansa alınan kadın, tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Hatice D., cep telefonundaki gizli bilgilere ulaşılarak dolandırıldığını söyledi. Caddede kendisini yere ve araçların önüne atan kadını görenler polise ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis ekipleri bilgi almaya çalıştığı kadını bir türlü sakinleştiremedi. Kendisini evine götürmeyen isteyen polislere direnen kadın, 'polis, başka polis gelsin, canım tehlikede' diye bağırdı. Bir fabrikada çalışan oğlu Süleyman D. annesini ikna etmesi için olay yerine çağırıldı. Ancak başarılı olamadı. Bir süre sonra sağlık ekiplerince güçlükle sedyeye alınan Hatice D., ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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