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Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 8

17.12.2020 12:00 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:05
Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 8

Son dakika haberi: İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 gözaltıİZMİR merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 gözaltı

İZMİR merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, İzmir'in Beydağ, Ödemiş, Menderes, Bornova, Seferihisar ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından her iki şehirdeki önceden belirlenen adreslere, özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 465 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 2 tabanca, 110 mermi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 'uyuşturucu imal ve ticareti' yapmaktan 6, 'uyuşturucu kullanmak' suçundan 9 olmak üzere toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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