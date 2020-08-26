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Son dakika gündem haberi... MAHKEME İTİRAZ BAŞVURUSUNU REDDETTİ Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi (3)Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Barosu'nun intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliye kararına yapılan...

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 8
26.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:56

MAHKEME İTİRAZ BAŞVURUSUNU REDDETTİ 

Cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan, tahliye edildi (3)

Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Barosu'nun intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliye kararına yapılan itirazı reddetti.

SİİRT

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SEL TEMİZLİĞ İÇİN JÖH'LER DEVREDE

Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor (4)

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri, terör operasyonlarının ardından bu kez de selzedelerin yardımına koştu. Aralarında polis ve komandolarında yer aldığı 200 kişilik ekip, Dereli ilçesinde sel basan işyerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmasına katılarak molozları çıkarmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile birlikte temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek askerlere teşekkür etti.Askerlerin iş yerini temizlediği Osman Aksu, "Askerlerimiz terörle mücadelede başarılıydı. Devletimizden ve askerlerimizden Allah razı olsun. Şimdi gelip bize yardımcı oluyorlar. Bu dayanışma içerisinde inşallah sel afetini atlatacağız" dedi.SELDE KAYBOLAN ALTINLARINI ARIYOR

Giresun'un Dereli ilçesinde selin vurduğu kuyumcu dükkanı balçıkla kaplandı, bir miktar altın kayboldu. Kuyumcu dükkanı sahibi İbrahim Hamurcuoğlu çamurla kaplı iş yerinden kaybolan altınlarını arıyor. Hamurcuoğlu, "Sel gelmeye başlayınca iş yerindeki altınları kasaya koydum ama bir miktar dışarda kaldı. Hemen eve koştum o ara dükkanı sel bastı. Şimdi altınları arıyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

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