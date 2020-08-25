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Son dakika gündem haberine göre BAKAN PAKDEMİRLİ: KONTROL ALTINA ALINDIKozan'daki yangında 3'üncü gün; 800 ev tahliye edildi (2)Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeyi köyünde 23 Ağustos günü öğle saatinde 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol...

Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 8
25.08.2020 12:06 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:06

BAKAN PAKDEMİRLİ: KONTROL ALTINA ALINDI

Kozan'daki yangında 3'üncü gün; 800 ev tahliye edildi (2)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeyi köyünde 23 Ağustos günü öğle saatinde 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol açan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının başladığını açıkladı. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin günlerce uyumadığını kaydeden Bakan Pakdemirli, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. Yangında sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını anlatan Pakdemirli, "Yangın çok parçalı alanda etkili. Alanın belki 4'te 1'inde yangın var, 4'te 3'ünde yok. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki yangını kontrol altına aldık. Ufak tefek tütmeler olabilir. Bu tarım arazilerini de orman arazilerini de kapsıyor. Ortalamanın üzerinde bir yangın. Türkiye'nin büyük yangınlarından biri değil. Kesin rakamlar çıkınca paylaşılacak. Şu ana kadar bu hesabı yapmadık. Amacımız ve önceliğimiz yangının söndürülmesiydi. Şükür, soğutma faaliyetlerine başlayabildik" dedi.

Özellikle yaz aylarında ormanları kullananların daha dikkatli olması gerektiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, bu yıl orman yangınlarının yüzde 30-40 oranında arttığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeni araç gereç, teçhizat ve personel alımları yaptıklarını dile getirdi. 

KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ KULLANILDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeyi köyünde 23 Ağustos günü öğle saatinde 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol açan yangınla karşı ateş tekniğini kullanarak mücadele ettiklerini belirterek, böylece Eskimandaş bölgesindeki yerleşim alanlara yürüyen alevleri engellediklerini söyledi. Ortalama 34-40 kilometre hız ve düşük nem nedeniyle zor şartlar altında mücadele ettiklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, 2 amfibik uçak, 19 helikopter, 170 arazöz ve 830 personelin çalışmalara katıldığını anlattı. 

HASARLARA YARDIMCI OLUNACAKKuyubeyli, Çamlarca, Minnetli, Karahamzalı, Çürüklü, Boztahta, Karabucak, Acaryayla köylerinin yangından etkilendiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, 900'ün üzerinde haneyi tedbir amaçlı tahliye ettiklerini, can kaybının yaşanmadığını ve evlerin çoğunda zarar olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hasarlar konusunda her türlü yardımcı olunması talimatı verdiğini aktaran Bakan Pakdemirli, "Hem AFAD hem Sosyal Yardımlaşma Fonu hem de Orman Teşkilatı'nın ORKÖY kaynağı vasıtasıyla da vatandaşlarımızın yaralarını bir miktar olsa da hafifletmek konusunda çaba gösteriyor olacağız" diye konuştu.

SONBAHARDA YÖRE YEŞİLLENDİRİLECEKYangında her şeyin kontrol altında olduğunu, ancak zaman zaman küçük parıltıların ve dumanların görülebileceğini dile getiren Pakdemirli, "Dün Çürüklü Mahallesi de bir ara risk altına girdi. Burada da karşı ateş düşündük ama son anda buna gerek kalmadı. Gece boyu çalışmalar devam etti. Sahadan ayrılmadım. Hem insansız hava aracından gelen bilgileri değerlendirdik hem de arazide orman teşkilatımızla bire bir buluşarak onların eksiklerini giderdik ve koordinasyon sağladık. Çalışmalarımız tamamlandığında, söndürme ve soğutma işleri bittikten sonra sonbaharda hızlı şekilde yöreyi ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız" dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)HABER: Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI-Gökhan KESKİNCİ- Ali GÖKDAL

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Yol kavgası yüzünden çıkan tartışmada Suriyeli genci öldüren şüpheliler, adliyede (2)

ADANA'da, dayısı Mehmet U. (42) ile yol verme meselesi yüzünden tartışan Suriyeli Selahattin Elhasan Elcunid'i (27) pompalı tüfekle öldüren Serkan K. (28), adliyeye sevk edildi.Olay, 23 Ağustos'ta Seyhan ilçesindeki Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kargo firmasında çalışan Mehmut U. otomobille seyir halindeyken, başka bir araçta bulunan kişilerle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Bu sırada kavgayı gören Suriyeli Selahattin Elhasan Elcunid, Mehmet U.'ya saldırdı. Çıkan sesleri duyan Serkan K., dayısı Mehmet U.'nun darbedildiğini görünce, av tüfeğiyle Elcunid'e ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan Elcunid götürüldüğü Adana Şehir Hastanesi'ne doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye giden Cinayet Büro ekipleri, Serkan K. ve dayısı Mehmet U.'yu gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: DHA

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