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Son dakika güncel haberi: Diyarbakır'da, iş merkezinin bodrum katında yangınDİYARBAKIR'da, 3 katlı iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 8
11.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:12

Diyarbakır'da, iş merkezinin bodrum katında yangın

DİYARBAKIR'da, 3 katlı iş merkezinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

Merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı iş merkezinin bodrum katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevleri görenleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla iş merkezine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında dumanında etkilenen 1 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA

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