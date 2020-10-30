Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 7

Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya'da yakalanan 4 DEAŞ şüphelisi adliyedeKÜTAHYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kütahya'da yakalanan 4 DEAŞ şüphelisi adliyede

KÜTAHYA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Haseke ve Daşişa kamplarından kaçan DEAŞ terör örgütü mensuplarının bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu A.A., B.A., R.D. ve T.S. isimli şüpheliler yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA

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Bakan Selçuk, Kocaeli'de robotik kodlama atölyesinin açılışını gerçekleştirdi

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli Bilim Merkezi'nde, Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Kocaeli Bilim Merkezi'nde yapılan robotik kodlama atölyesi açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldı. Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi'nin (KODELİ) çıkış noktası Cumhuriyetin 97. yıl kutlamaları ile özleştirildi. 10 milyon liraya mal olan atölyelerde öğrenciler proje bazlı, uygulama ağırlıklı eğitimler alacaklar. Öğrenciler güncel teknolojiler ve materyaller kullanarak uygulama yapmaları, projelerini geliştirmeleri sağlanacak. Milli Eğitim meselesinin millet ödevi olduğunu söyleyen Bakan Ziya Selçuk, "Milli Eğitim meselesi aslında bir millet ödevidir, bir ülke ödevidir. Sadece bürokrasinin kendi başına halledeceği ya da bazı kurumların günlük görevleri olarak ifa edeceği bir mesele değildir. Bundan dolayı da Büyükşehir Belediyemizin bu meseleye sahip çıkması çocuklarımızın, ülkemizin geleceği ile ilgili böyle yüksek seviyeli projeyi hayata geçirmek için adım atması gerçekten takdire değer. Bu vazifeyi yaparken birlikte bir eğitim ve gelecek ruhuyla hareket ediyoruz. Büyük bir kırılma geliyor. 4. büyük kırılma denecek bir kırılma geliyor. Bu kırılma bir medeniyet kırılması anlamına da geliyor. Sadece teknolojide ki dönüşümden bahsetmiyoruz. Bir medeniyet, bir uygarlık kırılmasından da bahsediyoruz. Buna hazır olmak gereken koşulları hazırlamak bizim gelecek nesillere borcumuz. Bu borcumuzu hayata geçirebilirsek o kadar vicdani olarak müsterih olabiliriz. Bağlı bulunduğu değişkenlerin eş güdümlü değiştirilmesi gerekiyor. Hayat sahnesinin her boyutunda birlikte hareket etmemiz gerekiyor" dedi. "DÜNYA ÇAPINDA Kİ YARIŞMADA 2.LİK ÖDÜLÜ ALDIK"Milli Eğitim Bakanlığı olarak bilim ve teknoloji hususlarında ellerinden gelenin fazlasıyla yapmaya çalıştıklarını ifade eden Bakan Selçuk, Türkiye'nin dünya çapındaki bir yarışmada 2'cilik ödülü aldığını açıklayarak, şöyle konuştu: "Bu sabah aldığım bir haberde de bizim çağrı merkezimiz yapay zeka ile de desteklediğimiz çağrı merkezimiz Avrupa, Ortadoğu'da ve Afrika'da düzenlenen dünya çapındaki bir yarışmada 2'cilik ödülü aldı. Uzaktan eğitim meselesi gündeme geldiğinde de 3 televizyon kanalı kurmak, uzaktan öğretimde canlı ders yapabilme kapasitesi olan birkaç ülkeden biri olmak ve benzeri hususlarda yüzbinlerce öğretmenimizi eğitime alarak büyük bir adım atmış olduk ve bununla da gurur duyuyoruz. Bütün dünyanın yaşadığı bu problemin üstesinden gelebilmek için de el birliğiyle hareket ediyoruz."KODLAMA ATÖLYELERİNİN AÇILIŞINI YAPTIBakan Ziya Selçuk kodlama bulunan Darıca ilçesinde bulunan Zeki Gezer Ortaokulu ve Başiskele ilçesinde bulunan Tüpraş Anadolu Meslek Lisesi'ne bağlandı. İki okulla kurulan bağlantıda Bakan Selçuk dokunduğu tuşla sınıfların ışıklarını yaktı. Ardından bakan Selçuk'a verilen mini drone bakanın elinden havalanarak salonun görüntüsünü çekti. Ayrıca salonda 2 drondan biri Türk bayrağı diğeri ise Azerbaycan bayrağı taşıdı. Daha sonra bir drone de makas taşıyarak sahne önünde bulunan masaya indi. Daha sonra kurdele kesilerek kodlama atölyelerinin açılışları gerçekleştirildi. Bakan Selçuk Kocaeli Bilim Merkezi'nde bulunan kodlama sınıflarını gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bakan Ziya Selçuk konuşması-Dronelerin görüntüleri-Kodlama sınıflarının kurdele kesilerek açılması-Kodlama sınıflarını gezmeleri

Haber-Kamera-Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli)

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OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 16 gözaltı (2)

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vaktinde eşzamanlı olarak düzenlenen operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerince anbean kayıt altına alındı. Nefes kesen operasyondan alınan görüntülerde, şüphelilerin gözaltına alındığı ve evlerinde arama yapıldığı anlar görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı