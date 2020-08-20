Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 7
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 7

Son dakika haberlerine göre POLİS, DOĞUMUNU YAPTIĞI DEMET BEBEKLE BULUŞTUHastaneye giden hamile kadına, uygulama noktasındaki polis doğum yaptırdı (2)Adana'da, doğum için hastaneye gittiği sırada polis uygulama noktasında doğum yapan Hüsne Aslan, kendisine doğum yaptıran polis memuru Demet Çubukçu ile buluştu.

Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 7
20.08.2020 12:32 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:36

POLİS, DOĞUMUNU YAPTIĞI DEMET BEBEKLE BULUŞTU

Hastaneye giden hamile kadına, uygulama noktasındaki polis doğum yaptırdı (2)

Adana'da, doğum için hastaneye gittiği sırada polis uygulama noktasında doğum yapan Hüsne Aslan, kendisine doğum yaptıran polis memuru Demet Çubukçu ile buluştu. Polis memur Demet Çubukçu, isminin verildiği Demet bebeği bir kez daha kucağına almanın sevincini yaşadı. Aslan ailesi, polis memuru Çubukçu'ya ve uygulama noktasındaki ekiplere tatlı ikram etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de anne Hüsne Aslan'a çiçek verdi.

'BEBEĞE ADIMIN VERİLMESİ ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'Doğumu yaptırdığı için mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden polis memuru Demet Çubukçu, "Polis her zamanki gibi imdada yetişti. Araçtan inen beyefendi, doğum yapmak üzere olan bir kadının olduğunu söyledi ve yardım istedi. Biz de önce ambulans istedik ama gelme süresi uzun olacağı, doğum da başladığı için mecbur kaldık ve doğumu gerçekleştirdik. Bebek dünyaya geldi ve çok mutlu olduk. Bebeğe de ismimi vermiş olmaları çok güzel bir duyguö diye konuştu.'ANNELİK DUYGUSUYLA HAREKET ETTİM'Annelik duygusuyla hareket ettiğini kaydeden Çubukçu, "İnsan böyle bir şeye şahit olduğu için gurur duyuyor. O an öyle olması gerektiğini hissettim ve doğumu yaptırdım. Bebek ilk doğduğunda ağlamıyordu. Başta biraz tedirgin olduk ama sonrasında poposuna bir tane patlattık. Ağlamaya başlayınca rahatladıkö dedi.

Demet bebeğin amcası Selim Aslan ise polis ekiplerine teşekkür ederek, bu mutlu anı paylaşmak istedikleri için ekipleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı Magazin
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim 3. Sayfa
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Magazin
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun 'yapay akciğer cihazını' çaldı
Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun "yapay akciğer cihazını" çaldı
TEM Otoyolu'nda ilerleyen araçtaki sürücü, yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı
TEM Otoyolu'nda ilerleyen araçtaki sürücü, yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Dün 24 liralık düşüş yaşayan altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor
Dün 24 liralık düşüş yaşayan altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 455 liradan işlem görüyor
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yeşim Salkım Eser Yenenler Bergüzar Korel Engin Altan Düzyatan
Spor Can Bartu Jose Sosa Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Adana Siirt Yunanistan Musa Orhan
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 12:53:16. #1.15#
title