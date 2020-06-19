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Gelen son dakika haberine göre 100 KARAYOLU İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDIKOCAELİ'DE D-100 Karayolu Dilovası Batı kavşağı mevkiinde yolun sularla kaplanması nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ-7
19.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:40

D-100 KARAYOLU İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI

KOCAELİ'DE D-100 Karayolu Dilovası Batı kavşağı mevkiinde yolun sularla kaplanması nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi suyla kaplanan köprünün altında çalışma yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar ara yollara yönlendirildi.

KOCAELİ

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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İskenderun'da yağış; cadde ve iş yerlerini su bastı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde birçok cadde ve iş yerlerini su bastı.

Haziran ayının ortasında, ilçede sabah saatlerinde başlayan yaz yağmuru, kısa sürede sağanağa dönüştü. Pınarbaşı ve Dumlupınar mahallleri ile Şehitpamir Caddesi ve Namık Kemal caddesinde su taşkınları meydana geldi. Yaklaşık yarım metre su dolan caddelerde, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı. Esnaf, su basan iş yerlerini tahliye ederek temizlemeye çalıştı. Kısa sürede aşırı yağışlar sonucu su baskını yaşanan bölgede belediye ekipleri çalışma başlattı.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Su baskını olan cadde ve iş yerlerinden görüntülerVatandaşların ve araçların görüntüleriİş yerindeki suyu tahliye etmeye çalışan esnafGenel ve detaylarHaber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Takviye isteyen polislerin yardımına taksi tutarak giden 2 bekçi ödüllendirilecek

ÇORUM'da bıçaklı bir kavgaya müdahale eden polis ekibinin telsiz anonsu ile yaptığı takviye ekip çağrısını duyan Yalçın Devren ve Ferhat Topuz adlı bekçiler, ticari taksiye binerek olay yerine gitti. Bekçilerinde müdahalesi ile 3 şüpheli gözaltına alındı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bekçilerin başarı belgesi ile ödüllendirimesi talimatı verdi. 

Kale Mahallesi'nde 10 Haziran'da gece saatlerinde meydana gelen kavgaya müdahale eden polis ekipleri, bıçaklı şüphelilerin zorluk çıkarması üzerine telsiz anonsu ile takviye ekip istedi. Bu sırada Bahabey Caddesinde yaya olarak görev yapan Yalçın Devren ve Ferhat Topuz adlı bekçiler, yardım anonsu üzerine kısa sürede olay yerine ulaşabilmek için ticari taksiye bindi. Olay yerine ulaşan bekçilerin de müdahalesi ile kavgaya karışan bıçaklı 3 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Bekçilerin taksiden inip, koşarak olay yerine ulaştıkları anlar MOBESE kameralarına yansıdı.

VALİDEN BAŞARI BELGESİ TALİMATI Yardım isteyen polis ekibine destek olabilmek için kısa sürede olay yerine ulaşmak için taksi tutan bekçilerin davranışından haberdar olan Vali Mustafa Çiftçi, devreye girdi. Vali Çiftçi,  bekçilerin halkın huzuru ve güvenliği için çalışma gayreti, özverisi ve mesleğine bağlılığı yönündeki yüksek görev anlayışı nedeniyle başarı belgesi ile ödüllendirilmesi için talimat verdi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBekçilerin ticari taksi ile gelmeleri-Ticari taksiden inip olay yerine koşmalarıDetaylarHaber-Kamera:  Yusuf ÇINAR ÇORUM-DHA

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Adilcevaz'ın 40 yıllık bastoncusu, yeniden üretime başladı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, dedesinden ve babasından devraldığı bastonculuk mesleğini, 40 yıldır aralıksız sürdüren ancak koronavirüs nedeniyle atölyesini kapatmak zorunda kalan Cumali Birol (51), normalleşme süreciyle birlikte işbaşı yaptı. Birol, yeniden üretime başladıkları için mutlu olduklarını söyledi. 

Adilcevaz'da, 3 nesildir bastonculuk yapan ve yıllanmış ceviz ağaçları, çeşitli boynuz türlerini kullanıp, dantel zarafetinde işlediği sedef kakma, ebru, çini, Selçuklu ve Osmanlı motifli bastonları ile nam salan 40 yıllık usta Cumali Birol, pandemi sürecinde atölyesini kapatma kararı oldı.Birol, normalleşeme süreci ile atölyesini yeniden açtı. Salgından kendilerinin de etkilendiğini anlatan Birol, "Bu süreçte Vangölü havzasının turizm değerinin tamamen kapandığını gördük. Geçen yıl bu dönemlerde 100'ün üzerinde otobüslerle turist ağırlamıştık. Sezonu böyle kapatacağız diye düşünüyoruz. İnşallah bu aşılacaktır. Bastonlarımız yurt içinde ve yurt dışından büyük rağbet görüyordu. Bundan dolayı festivallerin, fuarların da yeniden başlamasını diliyoruz" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Atölyeden detaylar-Baston imalatından görüntü-Bastonlardan detaylar-Baston ustasının çalışmasından görüntüler-Baston ustası Cumali Birol ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,-

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2 erkek çocuğa cinsel tacizden tutuklandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, 2 erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen A.Z. (57) tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

A.Z., iddiaya göre geçen salı günü yanında K.P (12) ile bir kafeteryaya geldi. A.Z., kafeteryada oturdukları sırada çocuğa tacizde bulundu. Durumu fark eden kafeterya çalışanları, polisi aradı. Ancak polis ekipleri gelmeden, A.Z. yanındaki K.P. ile kafeteryadan çıktı. Çevredekilerin anlatımları doğrultusunda iz süren polis ekipleri, A.Z.'yi çocukla birlikte bindiği takside yakaladı. Yapılan araştırmada A.Z.'nin, B.T. (14) isimli çocuğu da taciz ettiği ortaya çıktı. 2 çocuk, Samsun Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) gönderilirken, gözaltına alınan A.Z., sevk edildiği adliyede, tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Kapalı Cezaevi'ne koyuldu. A.Z. adliye çıkışında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çek medya. Çek yavrum çek" dedi.

Daha önce adam yaralama suçundan hüküm giydiği belirlenen A.Z.'nin 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapis cezası aldığı, kararın halen istinaf mahkemesinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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