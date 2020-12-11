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Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 6

11.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:08
Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 6

Son dakika haberler... Antalya şehidini uğurluyor SURİYE'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un cenazesi, Antalya'daki baba ocağına getirilip helallik alındı.

Antalya şehidini uğurluyor 

SURİYE'nin Resulayn kentinde, PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un cenazesi, Antalya'daki baba ocağına getirilip helallik alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde, dün PKK/YPG'li teröristlerce yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un cenazesi, Antalya'ya getirildi. Şehit Yüzbaşı Kurt'un cenazesi, Antalya Havalimanı'ndan cenaze aracıyla baba evine götürülerek helallik alındı. Anne Ömrüye, baba Rıza, kız kardeşi Gonca'nın, şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin yanında üzgün oldukları gözlendi. Dua okunurken şehidin kardeşi Gonca ile anne ve babasına askerler destek verdi.

ANNENİN GÖZYAŞLARIŞehidin Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kardeşi Topçu Yüzbaşı Ali Kurt da evde helallik alımında ailesinin yanında yer aldı. Şehidin annesi Ömrüye helallik alınırken, "Kuzum görmek istiyorum seni annem" diyerek göz yaşı döktü.

Şehidin cenazesi, daha sonra tören için Akdeniz Üniversitesi Camisi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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