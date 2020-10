Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 6

Son dakika haberler... Bakan Kurum: Şu ana kadar 100 vatandaşımız kurtarıldı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki depremde şu ana kadar 100 kişinin sağ kurtarıldığını belirterek, hasar tespit çalışmaları tamamlanana kadar vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'de, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. 'HEMŞEHRİLERİMİZİN BİRAZ DAHA TEDBİRLİ OLMASINI İSTİYORUZ'İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 6.6'lık depreme ilişkin, milletvekillerinin, bakanların dün gece sahada vatandaşlarla birlikte olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: "Onların taleplerini, beklentilerini karşılama konusunda da yardımcı oldular. Büyükşehir Belediyemiz yine yiyecek konusunda, barınma konusunda gerekli çalışmaları yaptı. Artçılar devam ettiği için tehlike henüz geçmiş değil. Bu konuda özellikle İzmirli hemşehrilerimizin biraz daha sabırlı, biraz daha tedbirli olmasını istiyoruz. Zamana karşı yarışarak bu gayreti gösteren bütün arama-kurtarma ekiplerine anlayış göstermelerini bekliyoruz. Özellikle onların daha rahat çalışması açısından buna ihtiyacımız var."SAHADA 5 BİN ARAMA KURTARMA PERSONELİ GÖREV YAPIYORÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sahada 5 bin arama kurtarma personelinin görev yaptığını belirterek, "4 ve üzeri 35 artçı deprem meydana geldi. ve toplamda 484 artçı sarsıntı yaşandı. Sarsıntılar daha çok İzmir Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka'da hissedildi. Ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Tüm milletimiz müsterih olsun. Bütün arama kurtarma faaliyetleri Afet Koordinasyon Merkezi'nin koordinasyonluğunda İçişleri Bakan yardımcımız tamamıyla koordine ediyor. İlgili tüm bakanlıklarımızın bakan yardımcıları belediyelerimizin temsilcileri bu koordinasyon grubundanlar. ve hızlı bir şekilde aranma kurtarma faaliyetleri AFAD'mızca Jandarmamızca UMKE'mizce Kızılay'ımızca yine tüm sivil toplum kuruluşlarımızca yapılmaktadır. Şu an sahada fiilen yaklaşık 5 bin tane arama kurtarma personelimiz ilgili bakanlıklardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Aile Bakanlığı'mızdan, Tarım Bakanlığı'mızdan Ulaştırma Bakanlığı'mızdan Enerji Bakanlığı'mızdan tüm personeller sahada.İzmir'imizin ihtiyacı olan neyse bu çalışları yürütmektedir. 475 araçla da arama kurtarama faaliyetlerini yürütüyoruz" dedi. '8 BİNADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'Depremde yıkım gerçekleşen 17 binadan 9'unda faaliyetlerin tamamlandığını ifade eden Bakan Kurum, "17 binamızda yıkım gerçekleşmişti. Arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor. 9 binada faaliyetler tamamlanmış durumda. Binalarımızı lazer tarayıcıyla sürekli taramak suretiyle herhangi bir salınım ve yıkılma riski var mı yok mu takip etmek suretiyle çalışmaları çok titiz yürütüyoruz. AFAD'ımız Kızılay'ımız Belediyemiz bölgeye çadır sevkiyatı yaptılar, battaniye, yiyecek gibi sevkiyatlar sürekli yapılmaktadır. Beslenme ihtiyacını Kızılay koordinasyonunda yürütüyoruz. Gelen tüm yardımları destekleri de yine Kızılay'ımızın koordinasyonunda vatandaşlarımıza malzeme tedariki yapmak suretiyle yürüyoruz" diye konuştu.VATANDAŞLARA 'BİNALARA GİRMEYİN' UYARISIVatandaşların hasar tespit çalışmaları yapılana kadar binalara girmemeleri konusunda uyaran Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Dün kamu binalarını inceledik, bugün fiilen hasar tespit çalışmalarını, vatandaşlarımızın konutlarını inceleyeceğiz, etkinlik oluru aldığımız tüm alanlarda bakanlığımız tüm binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız, bakanlığımızın hasar tespitlerini tamlamalarına müteakip binalarına girmeleri konusunda bir kez daha uyarmak istiyorum. Ağır hasarlı yıkılma riski olan binalar olduğu düşüncesindeyiz. Mobil laboratuvarlarımız sahamızda gerek karot numunesi almak gerek demirden numune almak suretiyle dolananımla bir şekilde sahada tespitlerimizi yapmak hızlı bir şekilde tespitlerimin yapıp en kısa sürede bitireceğiz. Arama kurtarma faaliyetlerini çok hassas bir şekilde yürütmek zorundayız. Ekiplerimiz hassasiyetle çalışıyor. Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. Arama kurtarma faaliyetlerini bu titizlikle sürdüreceğiz. Ekiplerimiz gece boyunca büyük bir özveriyle çalıştılar. Ben tüm ekiplerimize huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İşte Emine Eren Hanımefendiyi Barış Sitesi'nde, yıkımından 14 saat sonra canlı olarak kurtardık. Ekiplerimiz, 15. saatte Fadime Tolu Hanımefendi'yi, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından sağsalim çıkarmayı başarılar. Yine 17 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından da 16 yaşındaki İnci kızımız kurtuldu. Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından da Hülya Özmet Hanımefendi yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı. İnşallah yeni Hülyalar, Fatmalar, Ayşeler, Mehmetlerimizi enkaz altından ekiplerimiz sağsalim çıkaracaklar. Yine Barış Sitesi'nde Nurcan Tosun Hanımefendiyi kurtardık, eşi İbrahim Bey'in de bu noktada sevincine de tüm ekiplerimiz şahidi oldu. İnşallah aynı sevinci kurtarma faaliyetleri yürüttüğümüz diğer alanlarda da yaşayacağız."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'deki çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren Kurum, "Cumhurbaşkanımız, tüm bakanlarımızla birlikte burada koordinasyonu yakinen takip edip, buradaki eksiklere ve varsa ihtiyaçlara ilişkin talimatlarını vermektedirler. Ülkemizin dört bir yanı İzmir'imiz için seferber olmuş durumdaö dedi.EŞYA YARDIMI YAPILACAKHasarlı binaların tespitlerinin yapılmasının ardından evlerinden eşyasını alamayacak vatandaşlara hem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Türk Kızılayın eşya yardımı yapacağını söyleyen Kurum, şöyle devam etti: "Girilme riski bulunan binalardaki eşyasını alamayan vatandaşlarımız için eşya yardımı yapılacak. Yine yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin de Elazığ'da ve Malatya'da olduğu gibi taşınma yardımı, kira yardımı bütün vatandaşlarımıza yine valiliğimizin koordinasyonunda yapılacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, kalıcı konutların yapımı için AFAD ile koordine halinde. Hem yerinde hem de rezerv alanlarda kalıcı konutların yapımına ilişkin süreci başlattılar. Bugün fiilen sahalarda zemin etüt çalışmalarını yapacağız, bilhassa enkaz kaldırma çalışması yürüttüğümüz alanlarda zeminle ilgili problemlerin olduğunun tespitini yaptık. Dolayısıyla zemin etütlerini bugün itibarıyla başlatıyoruz. Kalıcı konutların projelendirme çalışmaları da aynı şekilde eş zamanlı yapılacaktır.ö'8 MİLYONLUK BİR ACİL YARDIM ÖDENEĞİMİZ ULAŞMIŞ DURUMDA'Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, acil ihtiyaçlar için 8 milyonluk bir acil yardım ödeneğinin bölgeye ulaştırıldığını belirterek, "Kabinemiz bütün kamu ve kuruluşlarımız ile sayhadayız. Psikososyal destek ekibimizle haneleri ziyaret ediyoruz. Şu anda 294 kişiyle de görüşmelerimiz tamamlandı. Acil ihtiyaçlar için 5 milyonluk bir acil yardım ödeneği de çıkarttık. 3 milyon da AFAD göndermişti, 8 milyonluk bir acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda. Tek temennimiz yaraları en kısa sürede sarmak" diye konuştu.'NEFRET SÖYLEMLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMALAR YAPILIYOR'Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, acılarımız enkaz altındayken bu acılarımızı paylaşmak yerine provoke eden, nefret söyleminde bulunanlarla ilgili gerekli soruşturmaları yapmaktadır. 10 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturmaları yapmıştır. Kimse kardeşliğimizi, acımızı suiistimal edemez" diye konuştu. '1600 ABONENİN ELEKTRİĞİ 3 BİN 500 ABONEMİZİN DOĞALGAZI KESİK'Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise deprem bölgesindeki elektrik ve doğalgaz kesintilerine ilişkin, "Dün depremle birlikte yaklaşık 74 bin 500 kişinin elektriği kesilmişti. Dün akşam saatleri itibariyle AFAD koordinasyonunda yeniden enerji vermeye başladık hızlıca. An itibariyle 1600 abonenin elektriği kesik durumda, bunların da büyük bir kısmı Bayraklı'da. 400 civarında vatandaşın Seferihisar bölgesinde elektriği kesik. Bazı ağır ve orta hasarlı binaların tedbir amaçlı elektriğinin kesilmesi söz konusu. Yaklaşık 3 bin 500 abonemizin doğalgazı kesiktir. Doğalgaz konusunda daha tedbirli olmak durumundayız. Türkiye'nin en büyük 2 rafinesi burada. Bu tesislerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Faaliyetlerine güvenli bir şekilde devam ediyorlar" açıklamasında bulundu.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, kentte bakanlık olarak üzerlerine düşeni yerine getireceklerini ifade etti.'SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'İzmir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, bölgede bulunan arama kurtarma ve yardım ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışmanın önemine değinerek, "2 önemli konu var biri arama kurtarma diğeri de sokakta devam eden bir hayat var. Vatandaşlarımız geceyi sokakta geçirdi asıl büyük başlık bu. Yapılacak çok şey var. Bu organizasyon ve uyum ile hep birlikte sorunların üstesinden geleceğiz. Elimizden ne geliyorsa canla başla yapacağız" dedi.

Deprem sonrası vatandaşlar çadırda

İZMİR'deki 6.6 deprem sonrası evleri zarar gören vatandaşlar, kentte belirlenen alanlara kurulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor.Seferihisar'da dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası onlarca bina zarar görürken, birçok vatandaş evsiz kaldı. Birçok vatandaş ise korkudan evlerine dönemedi. Bu nedenle valilik ve belediye harekete geçerek kentin çeşitli noktalarına çadır kentler kurdu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ve Bayraklı'da kurulan çadır kentlerin yerlerini duyurdu. Bayraklı Aşık Veysel Rekreasyon Alanına 200 çadır, Ege Üniversitesi yerleşkesine 200 çadırlık yerleşimler kuruldu. DHA tarafından o alanlar havadan görüntülendi.

Kirlilik nedeniyle derenin rengi değişti

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bahçe sulamada kullanılan dere, kirlilik nedeniyle renk değiştirdi. Hendek ilçesine Servetiye Mahallesi'nde bahçe sulamada kullanılan, hayvanların da su ihtiyacını giderdiği dere, kirlilik nedeniyle renk değiştirmeye başladı. Önce kırmızı olan ardından siyaha dönen suyun rengi, 1 hafta önce beyazlamaya başladı. Çevre sakinleri, yetkililerden kirliliğe neden olanların bulunmasını istedi. Servetiye Mahallesi'nde yaşayan ve evlerinin yakınından geçen deredeki kirliliğe tepki gösteren Cemil Demiral, "Dereye karışan atık hangi fabrikadan geldiği belli değil. Dereye karışan atık yüzünden yakının da bulunan meyve ve sebzeler kurumaya başladı. Sıcak havalarda ise kokudan geçilmiyor. Yetkililer birkaç kez numune almalarına rağmen dereye akan atık ile ilgili bir gelişme olmadı. Buna sebep olan firmalara ceza yazılmasını ve bu kirliliğin önlenmesini istiyoruz" dedi.

HDP önündeki eylemde 425'inci gün

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 154 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 425'inci günde de sürüyor. 2015 yılında Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kaçırılan oğlu Fatih için eylemini sürdüren Abdullah Demir evladına, "Gel Türk askerlerine teslim ol. Türk devleti büyük bir devlettir" çağrısında bulundu. Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.'TÜRK DEVLETİ BÜYÜK BİR DEVLETTİR'Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih Demir için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, oğluna teslim olması için çağrısında bulundu. Demir, "425 gündür eylemimize devam ediyoruz. Bu aileler canlarını istiyorlar. Başka bir şey istemiyorlar. Bu millet size oy verdi çocuklarımızı dağa götürmek için mi? Siz Amerika'dan, Kandil'den talimat alıyorsunuz. Allah'tan korkun. Gelin bu milletin çocuklarını isteyin. Ben oğluma sesleniyorum, Türk askerlerine teslim ol. Türk devleti büyük bir devlettir. 19 arkadaşın geldi. Hiçbir kelepçe vurulmadan, çıkıp evlerine gittiler. Adalet, insanlık budur. Biz parti için burada oturmadık. Biz çocuklarımız için burada oturuyoruz. Evlat acısı olmasa kimse burada 425 gün oturabilir mi? Bu HDP'de utanma, sıkılma yoktur. Artık yeter nereye kadar" dedi.

Kaldırımda yürürken kamyonetin çarptığı adam hayatını kaybetti, görgü tanığı kazayı anlattı

Bursa'da sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kaldırımda yürüyen Harun Tokgöz'e (29) çarparak ölümüne sebep oldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken çevredeki vatandaşlar kazayı anlattı.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi, Nene Hatun Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezi yönüne seyir halinde olan Osman Akbaş (24) yönetimindeki 11 DG 272 plakalı kamyonet, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet kaldırımda yürüyen Harun Tokgöz'e çarptı.EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASI TOKGÖZ HAYATINI KAYBETTİKazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı Harun Tokgöz'e ilk müdahale çevredeki esnaf tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Tokgöz'ü ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Tokgöz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.YARALIYA MÜDAHALE EDEN ESNAF ARKADAŞI, O ANLARI ANLATTIKazadan sonra yaralıya müdahale eden esnaflardan Recep Karakaya, kaza anını anlattı. Güvenlik kameralarından kamyonet sürücüsünün hızlı olduğunu fark ettiklerini ifade eden Karakaya, "Biz esnafız burada. Akşam ses duyduk. 2-3 defa çarpma sesi geldi, en son gelen ses çok şiddetliydi. Çıkıp bakmak istedim, kaza olduğunu gördüm. Kazada tanıdığımız esnaf olduğunu bildiğimiz arkadaşımız Harun Tokgöz'ün yerde yattığını gördük. Karşıdan gelen kamyonet dengeyi kaybediyor, yanlamaya başlıyor sonrası ise tam bir facia. Arkadaşı yüksek kaldırım ve cama sıkıştırıyor. Zaten biz olay yerine gittiğimizde arkadaş yerdeydi ve ağır yaralıydı. Çok üzüldük, çok canımız yandı. Biz kamera kayıtlarına baktığımızda kamyonet karşıdan geliyor hızlı bir şekilde dengeyi kaybedip arkadaşa çarpıyor. Yerler de ıslaktı zaten. Bu cadde dar bir cadde ve sürücüler burada çok dikkatsiz davranıyor. Biz buraya kasis yapılmasını istiyoruz. Her gün onlarca araç geçiyor bu hızla ve mağazalarımızın önünde oturmaktan korkuyoruzö dedi.

Kazada hayatını kaybeden Harun Tokgöz'ün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere memleketi Tokat'a götürüldü. Öte yandan kazaya karışan sürücü Osman Akbaş'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Gözaltındaki sürücü ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

