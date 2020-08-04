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Gelen son dakika haberine göre MALATYA'DA MEYDANA GELEN 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ELAZIĞ'DA DA HİSSEDİLDİAFAD: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (3)DEPREM, ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİMalatya'nın Pütürge ilçesi merkezli meydana gelen 5.

Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 6
04.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:42

MALATYA'DA MEYDANA GELEN 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ELAZIĞ'DA DA HİSSEDİLDİ

AFAD: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (3)

DEPREM, ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem; Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Siirt'te de hissedildi. Elazığ'da güvenlik kameraları ile cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde; deprem anında ev ve iş yerlerinde olanların dışarı çıkmaya çalıştıkları sırada yaşadıkları panik anları yer aldı.

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Kaynak: DHA

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