Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 6
Gelen son dakika haberine göre MALATYA'DA MEYDANA GELEN 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ELAZIĞ'DA DA HİSSEDİLDİAFAD: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (3)DEPREM, ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİMalatya'nın Pütürge ilçesi merkezli meydana gelen 5.
04.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:42
MALATYA'DA MEYDANA GELEN 5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ELAZIĞ'DA DA HİSSEDİLDİ
AFAD: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi (3)
DEPREM, ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem; Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Bingöl ve Siirt'te de hissedildi. Elazığ'da güvenlik kameraları ile cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde; deprem anında ev ve iş yerlerinde olanların dışarı çıkmaya çalıştıkları sırada yaşadıkları panik anları yer aldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA