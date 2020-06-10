Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 5 Son dakika haberine göre Kayseri'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 7 gözaltıKAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve savcının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 7 gözaltı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen hakim ve savcının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, firari örgüt üyelerinin 'gaybubet evi' olarak kullanılan evlerde saklandıklarını tespit etti. Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin kaldıkları evler tespit edilerek şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.D., A.R.Ü., L.G.Ü., E.T., F.T., H.K. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının meslekten ihraç edilen hakim, savcı, askeri personel ve öğretmen oldukları belirlendi. Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen 7 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yakalanan FETÖ şüphelilerinin sağlık kontrolüne getirilişi-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

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Husumetli olduğu kişiyi, bacaklarından vurdu

SİVAS'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Mithat A. tarafından tüfekle vurulan Serkan A. (25) bacağından yaralandı.

Olay, saat 08.00 sıralarında merkeze bağlı Haydarlı köyünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Mithat A. ile Serkan A., köyde karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mithat A., evinde bulunan av tüfeğini alarak Serkan A.'ya ateş açtı. İki bacağından yaralanan Serkan A., köye gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi Mithat A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA