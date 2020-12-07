Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 4
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Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 4

07.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:55
Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 4

Son dakika haberleri... Gaziantep'te, 320 kilo esrar ele geçirildiGAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 4 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 320 kilo esrar ele geçirildi.

Gaziantep'te, 320 kilo esrar ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin 4 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 320 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişiyi takibe aldı. Polis ekiplerinin takibinin ardından savcılık kararı ile şüphelilerin Güneş ve Yukarıbayır mahallelerindeki 4 adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan baskınlarda 70 parça halinde 320 kilo kubar esrar, 2 terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Uyuşturucu ve paralara el koyulurken, ismi açıklanmayan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerine başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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