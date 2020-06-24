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Gelen son dakika haberlerine göre HAKKARİ'DE ŞEHİT OLAN PİYADE ONBAŞI DURAK, DİYARBAKIR'DA TOPRAĞA VERİLECEK HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Tuğtepe Karakolu'na İran tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak (21), Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verilecek.

Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 3
24.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:38

HAKKARİ'DE ŞEHİT OLAN PİYADE ONBAŞI DURAK, DİYARBAKIR'DA TOPRAĞA VERİLECEK

 

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Tuğtepe Karakolu'na İran tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak (21), Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde toprağa verilecek.Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Tuğtepe Karakolu'nda, keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak, sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Durak'ın, Elazığ'ın Maden ilçesindeki ailesine, gece saatlerinde acı haber verildi. Gezin doğumlu olan Recep Durak'ın bekar olduğu, babasının bir süre önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak, Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Gözekaya Camisi'nde öğle vakti düzenlenecek cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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Babalarını evde asılı buldular

KARAMAN'da akşam eve dönen çocukları, babaları Şuayip Ş.'yi (51) tavana bağlı ipte asılı buldu.Olay, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 707 Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Kamyon şoförü Şuayip Ş.'in çocukları akşam eve geldiklerinde, babalarını tavana bağlı ipte asılı bulunca, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Şuayip, Ş.'nin öldüğünü belirledi. Şuayip Ş.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyup eve gelen Şuayip Ş.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.Bu arada, evde araştırma yapan polis, kapıda 'x' işaretleri gördü. Şuayip Ş.'nin komşuları da işaretlerin yeni çizilmiş olabileceğini söyledi.

Polis Şuayip Ş.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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