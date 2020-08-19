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Son dakika haberine göre Lastiği patlayan minibüs yoldan çıktı: 1 ölü 8 yaralıSAKARYA'nın Serdivan İlçesi D-100 Karayolunda seyir halinde olan şehirlerarası yolcu minibüsü, lastiğinin patlaması sonucu savrularak yan yattı.

Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 29
19.08.2020 17:59 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:18

Lastiği patlayan minibüs yoldan çıktı: 1 ölü 8 yaralı

SAKARYA'nın Serdivan İlçesi D-100 Karayolunda seyir halinde olan şehirlerarası yolcu minibüsü, lastiğinin patlaması sonucu savrularak yan yattı. Sürüklenerek başka otomobillere çarpan minibüste yolcu olan 1 kadın hayatını kaybederken 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Sakarya ile Kocaeli arasında yolcu taşımacılığı yapan 54 BA 604 plakalı minibüs, D-100 Karayolu Adapazarı istikametine seyir halindeyken Serdivan İlçesi Beşköprü Mahallesi mevkiinde sol arka lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrularak yan yattı. Yan yattıktan sonra sürüklenen araç yol kenarında park halinde bulunan 54 AAT 829, 41 K 1929 ve 54 E 4385 plakalı 3 araca çarptı.

Kazayı görev vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edilirken kaza sırasında minibüste bulunan Çiğdem Canbaz (47) isimli kadın camdan fırlayarak hayatını kaybetti. Kazada İsa Güner (6), Zehra Bolca (44), Tamaşa Deli (46), Halis Tekgül (58), Emrah Doymaz (32), Sevtaş Okcan (51), Alaattin Deli (81), Serkan Er (24)Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Toyota Acil Yardım Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Adapazarı istikametine trafik tek şeritten sağlanırken kaza sırasında araçta olan Serkan Er isimli yaralı, "Arka tarafta oturuyordum, lastik patladı. Sonra takla attık. Araçta 8 ila 10 kişi vardıö ifadelerini kullandı. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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