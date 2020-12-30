Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 25

Eşi tarafından alıkonulan kadını polis kurtardı

KAYSERİ'de, eşi Mücahit K. tarafından alıkonulan Dilan K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Eşi ise olay sonrası gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Oruçreis Mahallesi Ayancık Caddesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mücahit K. ile eşi Dilan K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda sesleri duyan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polisin gelmesiyle Mücahit K., kapıyı kilitleyerek eşini evde alıkoydu. Polis ekipleri, Mücahit K.'yı eşini bırakması için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmasının ardından Mücahit K., kapıyı açtı. Eve giren ekipler, Dilan K.'yı koruma altına alırken, eşi Mücahit K. ise gözaltına alındı. Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mücahit K'nın Adli Tabiplikten çıkarılış görüntüsü-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

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Yanan evde bir kişinin olduğu iddia edildi, itfaiye arama yaptı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde yanan evde bir kişinin olduğu iddia edilirken, itfaiye yangını söndürdükten sonra yaptığı aramada kimseyi bulamadı.

Akşam saatlerinde Serdivan Reşadiye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken evin sahibi Ahmet B.'nin evin içinde olduğu iddia edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alırken, evin dışından geçen ve alevlerin arasında kalan doğalgaz borularına gelen hattı kapatmak isteyen doğal gaz dağıtım firması ekiplerinin çalışma yaptığı alanda birden alevler yükselince buraya da müdahale ederek olası bir faciayı önledi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ev sahibi Ahmet B.'yi evin içinde arayan itfaiye ekipleri kimseyi bulamadı. Komşuları, Ahmet B.'nin evi yaktığını iddia etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay anı vatandaş kamerası detayYangına müdahaleİtfaiye ekipleri detayEvin içinde aramaDoğalgaz borularının olduğu alanda yanma detayDoğukan Güney Röp.Ercan Türkseven Röp.

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

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Otomobilin, evin bahçesine uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki bahçeye uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaz, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ketenciler köyünde meydana geldi. Nevzat K. yönetimindeki 67 LZ 564 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye uçtu. Otomobil sürücüsü Nevzat K., kazada hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Nevat K., Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nevzat K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Kaza anı bir evin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tarlaya uçtuğu an kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza anı kamera görüntüleri

Haber-Kamera: EREĞLİ(Zonguldak),

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Dövülerek öldürülen Alperen'in annesi ve sevgilisinin yargılanmasına başlandı

KAYSERİ'de 3 yaşındaki Alperen Öner'in dövülerek öldürülmesinin ardından mezarlıkta toprağa verilmesiyle ilgili haklarında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan annesi Emel Öner ile sevgilisi Harun Sezer'in (38) yargılanmasına başlandı. Gazetecilerin salona alınmadığı duruşmada sanık Sezer'in, "Alperen, merdivenden düşmüştü. Sabah uyandığımızda ölmüştü. Birlikte gömdük" dediği ortaya çıktı.

Olay, 15 Haziran'da Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi Güney Sokak'ta meydana geldi. 'Pis abi' takma adlı Harun Sezer, iddiaya göre; 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. Yaralama gibi suçlardan da sabıkası bulunan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cansız bedenini evlerine 100 metre mesafedeki mezarlıkta toprağa verdi. Harun Sezer, cinayetten 1 hafta sonra 21 Haziran'da durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine gözaltına alınan anne Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi. Anne Öner'in itirafı sonrası şüpheli Harun Sezer, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği çalışma sonucu 29 Haziran'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Sanıklar hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameyle, 'çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına sanıklar Harun Sezer ile Alperen'in annesi Emel Öner, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Davaya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan müdahil oldu. Öldürülen Alperen Ekinci'nin şikayetçi babası Serdal Ekinci de duruşmada hazır bulundu.GAZETECİLER DURUŞMAYA ALINMADIMahkeme başkanının talimatıyla, duruşmaya basın mensuplarının alınmasına izin verilmedi. Basına kapalı oturumda gerçekleşen davada, Harun Sezer'in 2 yakınının da tanık olarak dinlendiği öğrenildi. Harun Sezer'in savcılık ifadesini tekrar ettiği ve suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, "Alperen, merdivenden düşmüştü. Annesine, 'Hastaneye götürelim, polise haber verelim' dedim. Emel, kabul etmedi. 'Çocuk bu, düşe kalka büyür, bir şey olmaz' diye cevap verdi. Sabah uyandığımızda ölmüştü. Birlikte gömdük" dediği ortaya çıktı. Anne Emel Öner'in ise Harun Sezer'den sürekli şiddet gördüğünü, Alperen'i Sezer'in döverek öldürdüğünü ardından da gömdüğünü söylediği öğrenildi.Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI BASIN AÇIKLAMASI YAPTIDava devam ederken duruşma salonundan çıkarak adliye dışında basın açıklaması yapan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, "Canice katledilen Alperen bebeğin davasındaydık. Yaşasaydı bu sene belki okula başlayacaktı. Mahkeme salonunda nasıl bir tiyatro oynadıklarını gördük. Daha önce kendi kızına istismarda bulunan bu cani tutuklanmış olsaydı, belki de Alperen bugün yaşıyor olacaktı. Alperen'e acımadılar, döve döve öldürdüler. Sonra da mevzuyu kendi aralarında kapattılar. Sözde anne, çocuğu kendi babasına verseydi ve eve gelen sosyal hizmetler uzmanlarından saklamasaydı bugün Alperen yaşıyor olacaktı. Sanıkların en ağır cezayı almaları için diğer duruşmayı da burada takip edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------UCİM Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan'ın açıklamaları

-UCİM üyelerinin slogan atmaları

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ-DHA

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Bakan Karaismailoğlu'ndan uydu açıklaması: 5A uydusu pazartesi gecesi uzaya fırlatılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Sırasıyla Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Ordu İl Başkanlığı ve MHP Ordu İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, partisinin il başkanlığında açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, parti toplantı salonunda yaptığı konuşmasında, pazartesiyi Salı gününe bağlayan gece 5A uydusunun uzaya fırlatılacağını açıkladı. Karaismailoğlu, "Önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece yine ülkemiz hem uzay açısından hem uydu açısından önemli bir gün. Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda. İnşallah onu da uzaya fırlattıktan sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte salı günü bunun programını yapacağız. Peşinden haziran ayı gibi planladık. 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Dünyada ilk yerli ve milli 6A uydumuzun da çalışmaları devam ediyor. Onu da 2022'nin ilk aylarında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Onunla uzayda gücümüzü varlığımızı bütün dünyaya hissettirmiş olacağızö diye konuştu.

KARADENİZ'E DEMİRYOLU MÜJDESİ

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karaismailoğlu, Karadeniz'e demiryolu müjdesi verdi. Karaismailoğlu, "Demiryolu yatırımlarına verdiğimiz önemi sürekli bahsediyoruz. Orada bir eksiğimiz var. Burada yüksek ve yolcu kapasitelerini artırarak vatandaşımızın hizmetine sunmak istiyoruz. En büyük planlamalar burada yapılıyor. Bu yatırımları Türkiye Lojistik Planı çerçevesinde yapıyoruz. Bunun fizibiliteleri yapılıyor, yolcu-yük analizleri yapılıyor. Bunun sonucuna göre yatırımları sıralaması ve yatırımların şekli şemaili ortaya çıkıyorö şeklinde konuştu.

Şu anda Ankara-Delice-Samsun hızlı tren projesinin devam ettiğini hatırlatan Karaismailoğlu, "Peşinden Samsun-Ordu projemiz vardı o da bilgimiz dahilinde. Samsun-Sarp Demiryolu şeklinde çalışmaya başladık. İnşallah onu da birlikte çalışacağız. Bunun ilk etabı da Samsun-Ordu demiryolu da olabilir. Demiryolu yatırımları olması gereken yatırımlar ama hem zaman isteyen hem maliyet açısından büyük yük getiren projeler. Fizibilite çalışmalarına göre zamanı geldiğinde bunları bir bir vatandaşımıza kazandıracağızö ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı