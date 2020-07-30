Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ-25 Son dakika haberi... Bolu Dağı'nda bayram trafiği; Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş (5)YOĞUNLUK AZALDIKurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanların Bolu'da oluşturduğu trafik yoğunluğu azaldı.

Bolu Dağı'nda bayram trafiği; Ankara yönü dolu, İstanbul yönü boş (5)

YOĞUNLUK AZALDI

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanların Bolu'da oluşturduğu trafik yoğunluğu azaldı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun Bolu geçişi ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolunun kesişiminde ulaşım normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Amanoslar'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Amanos Dağı eteklerinde bulunan ve birkaç noktada çıkan yangın, yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA