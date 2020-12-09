Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 24
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 24

09.12.2020 01:54 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:58
Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 24

Son dakika habere göre Kayseri'de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı KAYSERİ'de, ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kayseri'de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

 

KAYSERİ'de, ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi ile Oğuz Caddesi kesişiminde meydana geldi. Emin Sayın yönetimindeki 38 YK 086 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 GG 017 plakalı ambulans çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan ambulans yan yattı. Kazada her iki aracın sürücüsü, ambulansta görevli 2 sağlık memuru ve hafif ticari araçtaki 4 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haberleri: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
Son dakika haberleri: DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
Son dakika haberleri! DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika haberleri! DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Şallı Demet Akalın Gonca Vuslateri
Spor Serdar Aziz Sinan Gümüş Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 24 - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 01:58:26. #1.14#
title