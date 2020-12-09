Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 24

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Kayseri'de ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

KAYSERİ'de, ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi ile Oğuz Caddesi kesişiminde meydana geldi. Emin Sayın yönetimindeki 38 YK 086 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 GG 017 plakalı ambulans çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan ambulans yan yattı. Kazada her iki aracın sürücüsü, ambulansta görevli 2 sağlık memuru ve hafif ticari araçtaki 4 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı