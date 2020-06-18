Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 22 Son dakika güncel haberi: Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonete EYP'li saldırı: 4 şehit (4)PATLAMANIN NEDENİ YOLA DÖŞENEN EYPŞırnak Valiliği, Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen ve 4...

Şırnak'ta, yakıt taşıyan kamyonete EYP'li saldırı: 4 şehit (4)

PATLAMANIN NEDENİ YOLA DÖŞENEN EYP

Şırnak Valiliği, Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışmasında, yüklenici firmaya ait iş makinelerine yakıt taşıyan kamyonette meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın nedeninin terör örgütü tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı (EYP) olduğunu açıkladı.

PATLAMADA ŞEHİT OLAN 4 KİŞİNİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI.

Teröristler tarafından yol ödşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçilerin Emin Eruğul, Nesim Beştaş, Osman Tuncay ve Hacı Atilla olduğu belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şırnak ilimiz Silopi İlçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam etmekte olan yol yapım çalışmasında, Kurtik Tepe mevkiinde 17 Haziran 2020 tarihinde saat 18.35 sıralarında, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan ve içinde 4 işçinin bulunduğu pikap tipi araç, intikal halindeyken bölücü terör örgütü tarafından yola yerleştirildiği değerlendirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması nedeniyle infilak etmiş, araçta bulunan Şırnak ilimiz Güçlükonak ilçesi nüfusuna kayıtlı Emin Eruğul, Nesim Beştaş, Osman Tuncay ve Hacı Atilla isimli vatandaşlarımız şehit olmuştur. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz."

OKTAY VE ALTUN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJICumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 sivilin şehit olduğu EYP'li saldırıyı lanetledi ve hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Masum sivilleri hedef almaktan dahi çekinmeyen terör örgütüne asla nefes aldırmayacak, sınırlarımız içinde ve dışında kökünü kazıyacağız" dedi.

'BU TOPRAKLARDAN KAZIYACAĞIZ'İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise mesajında, "Şırnak Silopi'de PKK terör örgütünün bombalı saldırısı sonucu şehit olan işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah'ın izniyle yıllardır insanımızın canına kasteden terör örgütünü iş birlikçileriyle birlikte bu topraklardan kazıyacağız" ifadelerine yer verdi.

Haber: ŞIRNAK-ANKARA,=========================

MSB: PENÇE-KAPLAN OPERASYONU PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile komandoların indirilmeye devam edildiğini ve ATAK helikopterleri ile hedeflerin vurulduğunu açıkladı.MSB'nin Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor. Operasyon, planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor" denildi.

HAFTANİN'DE TOPÇU ATIŞLARI DEVAM EDİYOR

MSB, Haftanin'e düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarının devam ettiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabında, "Kahraman topçularımız da fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini yerle bir etmeye devam ediyor" notuyla paylaşılan videoda, topçu atışlarına yer verildi.

Kaynak: DHA