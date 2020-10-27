Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 20

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da ekmek arası uyuşturucu satışına 2 gözaltıŞANLIURFA'da polis ekiplerinin sokak satıcısı olarak bilinen 'torbacılara' yönelik düzenlediği operasyonda, ekmek arasına gizlenmiş 38 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da ekmek arası uyuşturucu satışına 2 gözaltı

ŞANLIURFA'da polis ekiplerinin sokak satıcısı olarak bilinen 'torbacılara' yönelik düzenlediği operasyonda, ekmek arasına gizlenmiş 38 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.C. ile İ.K.'nin ekmek siparişi adı altında, poşet içinde gizlediği uyuşturucuları sattığı ihbarını aldı. Bunun üzerine takibe başlayan polis, fırından aldığı ekmeği poşetle götüren 2 şüpheliyi durdurdu. Poşette yapılan aramada ekmek arasına gizlenmiş 4 parça halinde 38 gram eroin, 1 gram toz esrar, 770 TL para ve hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis A.C. ile İ.K.'yi gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Polis ekmek arasındaki uyuşturucuyu çıkarmasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA

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Kolunda enjektörle ölü bulundu

Antalya'da 3 çocuk babası Mehmet Kalmaz (34), annesiyle yaşadığı evde, kolunda enjektörle ölü bulundu. Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6207 Sokak üzerinde bulunan gecekonduda meydana geldi. Eşinden ayrı 3 çocuğuyla yaşayan oğlu Mehmet Kalmaz'ı hareketsiz şekilde gören annesi Sevgi Kalmaz, durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Kalmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Oğlunun ölüm haberi üzerine gözyaşı döken Sevgi Kalmaz, eve girip oğlunu görmek istedi. Ancak olay yeri ekiplerinin çalışma yapması üzerine izin verilmedi. İlk incelemede, Kalmaz'ın kolunda enjektör bağlı olduğu görüldü. Savcının incelemesinin ardından Kalmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Polisin inceleme yapmasıSavcının incelemesi Olay yerinden genel görüntüAnne Sevgi Kalmaz'ın gözyaşı dökmesi Detaylar

HABER-KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Kütahya'da esnaf Fransız ürünlerini raflardan indiriyor

KÜTAHYA'da market işleten Sefa Koyak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunan sözleri protesto etmek amacıyla, raflarından Fransız ürünlerini indirip satmama kararı aldı.Kütahya'nın Cemalettin Mahallesi'nde market işleten Sefa Koyak, Fransa'da Müslümanların maruz kaldığı saldırılar ve Macron'un İslam'a yönelik söylemlerinin sonrası 'boykot' kararı aldı. Raflarında bulunan Fransız ürünlerini indirerek iade eden Koyak, "Fransa'da peygamber efendimize karşı yapılan hakaret ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından dolayı Fransız mallarını boykot kararı aldık. Firma yetkililerini arayarak bu malları iade alması için talepte bulunduk. Gelip mallarını alıp götürecekler. Bu duyarlılığı diğer esnaf arkadaşlarımızdan ve vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Karınca misali bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığı olur ve Fransız mallarını tüm ülkede boykotunu sağlayabiliriz" dedi.Markete alışveriş için gelen Nurettin Yıldırım da boykota destek verdiğini ifade ederek, "Fransa'da peygamber efendimize hakaret edildi. Avrupa Müslümanlar zor günler geçiriyor. Cumhurbaşkanımız bugün Fransız mallarının boykot edilmesini istedi. Bende bir vatandaş ve esnaf olarak katılıyorum. Bundan sonra Fransız mallarını evime almayacağım ve Fransız mallarını kesinlikle kullanmayacağım" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Koyak'ın raftan malzemeleri kutuya koyması-Ürünleri toplaması-Toptancı ile iade için telefonla konuşması-Sefa Koyak ile röp.-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Kilis'te, memurlardan Fransa protestosu

KİLİS'te, Memur-Sen öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a tepki gösterildi.Kent meydanında toplanan kalabalık adına konuşan Memur-Sen Kilis İl Temsilcisi Bekir Şen, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik uygulamalarına tepki göstererek, "Aslında Macron, bir görüntüdür. Avrupa'da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Macron'un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir. Hiç kimse, hiç kimsenin dinine, hükümlerine ve kutsallarına hakaret etme, onları yok etme hakkına sahip değildir ve olamayacaktırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Basın açıklamasından görüntülerMemur Sen Kilis İl Temsilçisi Bekir Şen'in açıklamalarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS

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Eskişehirli memurlardan 'Fransa' protestosu

ESKİŞEHİR'de, Memur-Sen öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözlerini protesto etti.

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi Yediler Parkı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizlerin yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğraflarının bulunduğu 'küstahlığı protesto ediyoruz' yazılı pankart açarak slogan attı. Grup adına konuşan Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Muammer Karaman, "Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir. Almanya'da cami baskını, Hollanda'da Gert Wilders'in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve Macron'un ifade hürriyeti arkasına sığınarak İslam'a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir. İnsanlığın inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktırö dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı