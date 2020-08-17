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Son dakika haberlerine göre Bursa'da orman yangını (2)ŞÜPHELİ KAÇARKEN YOL ÜZERİNDE YAKALANDIBursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 14.00 sıralarında başlayan ve kontrol altına alma çalışmalarına devam edilen yangın ile ilgili olarak, emniyet ekipleri harekete geçti.

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 20
17.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:31

Bursa'da orman yangını (2)

ŞÜPHELİ KAÇARKEN YOL ÜZERİNDE YAKALANDI

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 14.00 sıralarında başlayan ve kontrol altına alma çalışmalarına devam edilen yangın ile ilgili olarak, emniyet ekipleri harekete geçti. Yangının hemen ardından İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yangının çıktığı bölgeye yakın güvenlik kameralarını inceledi. Yangının çıkış noktasında bir ticari aracın bulunduğunu tespit eden ekipler, aracı bulmak için çalışma başlattı. Ticari araç merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi mevkiinde yol üzerinde kısa sürede yakalanırken, içerisindeki şüpheli V.O. da yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğüne götürülen V.O.'nun, buradaki ifadesinde "Uyuşturucu içmek için ormanlık alana girdim. Uyuşturucuyu yaktığım apart bir anda alev aldı. Panikle aparatı elimden atıp, olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: DHA

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