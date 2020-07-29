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Son dakika haberleri... Usta oyuncu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti MUĞLA'nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'da yaşayan Müjde Ar, ilçedeki ünlü bir restoran ve bir otel tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle...

Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 20
29.07.2020 01:46 | Son Güncelleme: 29.07.2020 01:49

Usta oyuncu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti

 

MUĞLA'nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'da yaşayan Müjde Ar, ilçedeki ünlü bir restoran ve bir otel tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle rahatsız olduğunu söyledi. Yeşilçam'ın efsane oyuncalarından Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mail yoluyla şikayet mektubu iletti.

Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Müjde Ar, gürültü kirliliğinden yakındı. Kızılburun mevkisindeki ünlü bir otel ile restoran tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müziğin yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle kendisi ve komşularının rahatsız olduğunu dile getiren Ar, tepki gösterdi. Ar, "Sakin olduğu için buraya yerleştik. Bu otel, 5-6 yıl önce buraya yapıldı. Otelle ilgili sıkıntılarımız vardı ama gittikçe kantarın topuzu kaçtı. Yaklaşık 2 aydır müzik gürültüsünden uyuyamıyorum. Sesler duyuyorum. Müzik 01.00'da bitiyor. Ama ben saat 04.00'de müzik sesi duyarak uyanıyorum.  Müzik yok ama o ses kulağımızda kalıyor. Müziği çok seven biriyim. Bunu yüzlerce insanı nefes aldırmayacak, balkonda konuşturamayacak hale getirdiğiniz vakit yasaya karşı çıkıyorsunuz. O zaman uyarmak bizim görevimiz, takip etmek adli makamların birinci dereceden belediyenin görevi. Belediye başkanı bunları kapatacağını sözlü olarak bildirdi. Bunların ruhsatları yok, işletme belgeleri yok. Gündoğan'ın yanı sıra Gümüşlük ve Bitez sessiz alan ilan edildi. Burada eğlence yerleri belli. Çok bayılan, sabaha kadar müzik dinlemek isteyen oralardan ev alıyor. Bizim gibi huzur bulmak isteyenlerde böyle yerlerde yaşıyorlar" dedi.

'RUHSATSIZ MÜZİK YAPTIKLARINI ÖĞRENDİK'

Bodrum büyüdükçe sorunların da büyüdüğünü söyleyen Ar, şöyle devam etti:

"Belediye başkanının ben bunları karşılarım diye göreve başlaması gerektiğine inanıyorum. Bodrum'un sorunları çok, yazlık nüfusu kaldırmıyor. Altyapı sorunları var."

Müjde Ar'ın eşi Kültür eski Bakanı Ercan Karakaş da, "Öğlen 13.00'den akşam 18.00'a kadar plaj konserleri ve akşam bizzat ses sanatçılarının çıktığı konserleri duyuyoruz. O kadar duyuyoruz ki burada konuşamıyoruz. Müzik evin içerisinde çalıyor. Gerek çevre yasası gerek yönetmelik, gerek ceza yasasına göre hiç birisi ister ticari ister ticari olmayan, kimse komşusunu rahatsız etme hakkına sahip değil. Burada gürültüden oturamıyoruz. Belediyeye başvurduk. Ruhsatsız ve izinsiz müzik yayını yaptıklarını öğrendik" diye konuştu.

'BELEDİYE SORUMSUZCA DAVRANIYOR'

Müjde Ar'ın komşusu Hakan Tangut da, "Market yok, bakkal yok, herkes buraya kafa dinlemeye geliyor. Dört yaşında çocuğum var, burada gürültüden uyumuyor. Gürültüden dolayı birçok kişi burada evini satılığa çıkarıyor. Oraya kesinlikle belediye başkanının veya bir üstünde olan kişinin gelip denetlemesi lazım. Bence belediye başkanının da bu durumda parmağı var. Bir şekilde su gürültü sorununu çözmesi lazım. Kimsenin burada yaşayanları rahatsız etmeye hakkı yok. Saat 01.00'e kadar müzik çalıyor, halaylar çekiliyor. Bodrum'da bu durumdan herkes çok rahatsız. Ben belediye başkanıyla görüştüm ama şikayetimle ilgilendiğini zannetmiyorum. Onun otel yetkililerine yakın olduğunu düşünüyorum. Belediye sorumsuzca davranıyor" dedi.

'BELEDİYEYE ŞİKAYET ETMEMİZE RAĞMEN DEVAM EDİYOR'

Pelin Özkan ise, şu ifadeleri kullandı:

"Tatil için özellikle sessiz bölge aradım. Köşede var olan otel öğlen civarı müziği başlatıyor, gece sesi yükselterek defalarca jandarmaya, belediyeye şikayet ettiğimiz halde devam ediyor. Yaşadığım hayal kırıklığının sebebi; sessiz bir bölgeyi tercih etmeme rağmen aşırı gürültülü olması ve belediye yetkililerinin defalarca uyarılmasına rağmen önleminin alınmaması."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Müjde Ar ile röp.-Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş'la röportaj-Müjde Ar ve eşi Ercan Karakaş'ın hazırladığı raporları incelerken görüntü-Gürültü çıkaran otelin uzağından görüntü-Vatandaşlarla röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber: Gökçe ADAR - Kamera: Ahmet ALTAY TURHAN/ BODRUM (Muğla),

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Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu 

KAHRAMANMARAŞ'ta Selahattin A. (32), eşinin eski erkek arkadaşı Mehmet Ç.'yi (42) pompalı tüfekle vurdu. Göğsune isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mehmet Ç. hastaneye kaldırılırken, Selahattin A. ise polis tarafından olayda kullandığı silahla gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Abdulhamithan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selahattin A., Ayşenur A. (28) ve Mehmet Ç. ile evde bir araya geldi. Bir süre sonra 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selahattin A., Mehmet Ç.'ye pompalı tüfekle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'NEFES ALAMIYORUM POLİS YOK MU ?'

Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Mehmet Ç., kapının önüne çıkarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Mehmet Ç., silah sesi üzerine evden çıkan apartman sakinlerinden, "Ağabey nefes alamıyorum. Polis yok mu?" diyerek yardım istedi. İhbar üzerine omlay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Ç., ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise şüpheli Selahattin A.'yı, olayda kullandığı belirlenen pompalı tüfekle birlikte gözaltına aldı. 

Ayşenur A.'nın evlenmeden önce Mehmet Ç. ile arkadaş olduğu ve tartışmanın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

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Elazığ'da açık havada sinema etkinliği

ELAZIĞ Belediyesi tarafından hem depremin psikolojik etkisini azaltmak hem de koronavirüs salgını nedeniyle sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada sinema etkinliği düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hem 24 Ocak'ta yaşanan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin psikolojik etkisini azaltmak hem de koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada sinema etkinliği düzenlendi. Düğün Dernek 2 filminin gösterildiği etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Valilik Meydanı'ndaki etkinlikte, oturma alanları fiziki mesafe kurallarına uygun olarak düzenlendi.

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Abdullah Türkmen, "Ailemle birlikte geldik, izliyoruz. Elazığ yaşanılacak bir memleket. Böyle etkinlikler biraz gecikti ama güzel oldu. Etkinliği bize sağlayan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkürlerimizi sunuyorum. Bir deprem yaşadık, çok yıprandık, psikolojik olarak çok etkilendik. Bu etkinliklerin psikolojimizi düzelteceğini düşünüyorum" dedi.

Bu tür etkinliklere hasret kaldıklarını ifade eden Okan Aydemir ise, "Açık hava sinemasını gördük, izleyelim dedik. Belediyemiz böyle bir zamanda çok güzel bir etkinlik düzenlemiş. Elazığ 2-3 aydır böyle güzel etkinliklere hasret kaldı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Umarız devamı gelir" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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