Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 19

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TBMM Başkanı Şentop, kalp krizi sonucu ölen yakın korumasının cenazesine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yakın koruma polisi Hasan Anayurdu'nun (46) Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Saraycık köyündeki cenaze törenine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yakın koruma polisi Hasan Anayurdu, dün Ankara'da geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Polis memuru Hasan Anayurdu için memleketi Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Saraycık köyünde tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Çerkeş Kaymakamı Osman Beyazyıldız, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, hayatını kaybeden polis memuru Hasan Anayurdu'nun annesi Şerife, kardeşleri Satı, Beyhan ve Murat Anayurdu katıldı. Köy camisinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Anayurdu, son yolculuğuna uğurlandı.

TBMM Başkanı Şentop, Anayurdu'nun ailesine başsağlığı diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Cenazeden görüntü-Şentop'un aileye başsağlığı dilemesi-Detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ ÇANKIRI,

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İskenderun'da 'Korona yoğun bölge' afişleri asıldı HATAY'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs vakalarının yoğun olduğu mahallelere 'Dikkat, korona yoğun bölge' yazılı afişler asıldı.İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İskenderun Belediyesi tarafından vaka olan yerlerdeki kalabalığı azaltmak amacıyla hazırlanan 'Dikkat, korona yoğun bölge' yazılı afişler, vakaların yoğun olduğu mahallelere asıldı. Afişler, ilçenin en işlek caddelerinden Şehir Pamir Caddesi başta olmak üzere, Kocatepe, Mustafa Kemal, Sakarya, İsmet İnönü, Denizler ve Esentepe mahallelerine asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Afişlerden görüntü-Vatandaş röp.-Genel ve detay gör.

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN, HATAY

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Bebekken yüzü yanan Dilara, ameliyat için yardım bekliyor

İZMİT'te, 5 yıl önce yaşadıkları evde çıkan yangında beşiğinin tutuşması sonucu yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara Şencan'ın ailesi, çocuklarının ameliyatları için yardım bekliyor.Yaklaşık 4,5 yıl önce İzmit'teki evlerinde yangın çıkan Altın ve Cem Şencan'ın kızları Dilara'nın beşiği tutuştu. Komşuları tarafından kurtarılan Dilara'nın yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Dilara bir süre yoğun bakımda kalırken, yaklaşık 10 ay süren bir tedavinin ardından yaşama tutundu. Altın Şencan, fiziksel görünümü nedeniyle toplum tarafından dışlanan kızı Dilara'nın tedavisi için yardım istedi."YANAN MADDE DİREK KIZIMA TEMAS ETTİ"Yaşadıkları yangın felaketini anlatan anne Altın Şencan, "O zamanlar kızım 6 aylıktı. Biz çalışıyorduk eşimle birlikte. Kaynanam bakıyordu kızıma. Sobadan kıvılcım fırladı perdeye geldi. Perde tutuştu, yanan madde direk kızıma temas etti. Kolunu, kulağını, gözkapağını, burun şeklini, kafatasının yarısını bu şekilde kaybettik. 9 ay 10 gün Kartal'da araştırma hastanesinde yattı. 2 ay yoğun bakımda yattı. Bu süreçte biz çok zorluklar çektik kızımdan dolayı. Allah razı olsun, bize konu komşular hep yardımcı oldu. Eşim çalışamadı. Ben çalışamadım. Bir gelirimiz olmadı. Oğlumuz sağdı. Kızımızdan dolayı oğlumuza dahi bakamıyorduk. Sonra kızımın hastalığından dolayı oradan taşındık. Gebze'ye geldik. O zamandan beri Gebze'de yaşıyoruz." dedi."KIZIM BÜYÜYECEK. SEVİLECEK, SEVİLMEK İSTEYECEK. BU DUYGULARI YAŞAYAMAYACAK"Kızının fiziksel görünümü nedeniyle toplum içine çıktığında dışlandığını söyleyen anne Şencan, "Benim tek istediğim, tek gayem kızımın iyileşmesi. Benim tek istediğim sesimi duyurmak. Bir anne olarak bu çok kötü bir şey, çok acı veriyor insana. Benim kızım bir yere çıktığı zaman, bir yere gittiği zaman insanlar bir kere baktığında dönüp ikinci defa bakıyor. O benim zoruma gidiyor. Anneyim, benim zoruma gitmesi önemli değil. Yarın, öbür gün benim kızım büyüyecek. Genç kız olacak. Sevilecek, sevilmek isteyecek. Bu duyguları yaşayamayacak. Ben bu duyguları yaşamasını istiyorum. Kızım parka çıkıyor. Çocuklar baktığı zaman yanına yaklaşmıyor. Kızım kaçıyor onlardan, tek başına bir yere çıkamıyor. Eve geliyor, ağlıyor" diye konuştu."EŞİM ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞIYOR. BEN ÇOLUK ÇOCUĞUMA BAKIYORUM"Ailecek maddi durumlarının tedavi için yeterli olmadığını belirten Altın Şencan, "Kızıma bir şekilde umut vermeye çalışıyorum. 'Kızım sen de iyileşeceksin, iyi olacaksın' diyorum. Ama benim imkanlarım yetmiyor. Eşim asgari ücretli çalışıyor. Ben çoluk çocuğuma bakıyorum, evdeyim. Kızımı kimseye emanet edemiyorum, bırakamıyorum. Kendim el işi yapıp, satıyordum. Şu an onları da yapamıyorum. 3 çocuğum var. Mecburen ilgilenmek zorundayım. Eşim hiçbir yere yetişemiyor. Tek istediğim kızımın iyileşmesi. Bana yardım etmek isteyenler ne olur ulaşsın. Ben kızımın böyle kalmasını istemiyorum. Benim kızım iyileşsin. Cenab-ı Rabbim kimseye aynı acıyı, aynı duyguyu yaşatmasın. Bu çok kötü bir şey." dedi.KIZININ TEDAVİSİ İÇİN YARDIMCI OLUNMASINI İSTEDİAltın Şencan kızının tedavisi için yardımcı olunmasını isteyerek, şöyle konuştu: "Ben bu süreçte çok psikolojik sorunlar yaşadım. Doktor o süreçten sonra, 'Bizim artık yapacak bir şeyimiz yok. Artık özel hastanelerde bakılması gerekiyor. Bizim imkanlarımız yetmiyor' dedi. Biz o şekilde kaldık. 5 seneden beri de bir yere gidemiyoruz. Kızımın bu şekilde bırakılmasını istemiyorum. O zamanlar, 5 sene önce 'Bu tedavi 250 bin TL tutar' dediler. Biz de nasıl yapalım? Nasıl edelim? Allah razı olsun, arkadaşlar vesile oldu. Kimse de sırtını dönmedi. Herkes yardımcı oluyor. Ben sadece kızımın iyileşmesini istiyorum. Kızımın durumuna bakanlar, görenler bize ulaşsın, kızımı iyileştirsin. Tek gayem bu. Başka hiçbir şey istemiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ5 yaşındaki Dilara Şencan'ın görüntüleriAnne Altın Şencan ile röp.Detay

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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Kaza sonrası aracın kaputuna çıkan genci kimse durduramadı

ANTALYA'da, seyir halinde olan motosiklet sürücüsü iddiaya göre, ilk olarak yolun sağında park halinde olan hafif ticari aracın şoförünün açtığı kapıya çarparak yola savruldu. Yola savrulan motosiklet sürücüsü daha sonra yoldan geçen bir otomobilin altında kaldı. Kazayı haber alan motosiklet sürücüsünün bir yakını, kaza yerine geldiği esnada hem hafif ticari araca hem de otomobile zarar verdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, iddiaya göre yolun sağında bulunan hafif ticari araç şoförünün açtığı kapıya çarparak yola savruldu. Motosiklet sürücüsü yola savrulunca, yolda seyir halinde olan bir başka otomobilin altında kaldı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Motosiklet sürücüsünün kaza haberini alan yakınları olay yerine gelirken, 20 yaşlarda olan bir kişi, ilk olarak yolun sağında bulunan pastaneye ait olduğu düşünülen hafif ticari aracın ön kaputuna çıkarak tekmeledi. Hızını alamayan 20'li yaşlardaki genç daha sonra hafif ticari aracın bagajında bulunan demir rafı çıkartarak yere atarken, hafif ticari aracı tekmeledi. Kimsenin durduramadığı 20'li yaşlardaki genç daha sonra yola savrulan motosikletli genci altına alan otomobile yöneldi. Bu otomobili de tekmeleyen genç, şoför koltuğuna yöneldiği esnada kaza yerine gelen polisler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. 20'li yaşlardaki gencin yaptığı bu olaylar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan motosiklet sürücüsü, sedyeye alınarak hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Kaza yeri detay(cep telefonu)Gencin otomobil ve hafif ticari araca zarar vermesi(cep telefonu)Sağlık görevlileri motosiklet sürücüsüne müdahale(cep telefonu)Genel detaylarHABER- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Baba ve 2 oğlu koronavirüs nedeniyle öldü

BARTIN'da, 10 gün içerisinde Alim Yücetaş (76) ile oğulları Mustafa Yücetaş (56) ve Muhammet Yücetaş (50) koronavirüs nedeniyle yaşamlarını kaybetti.

Bartın Yanaz Köyü'nde yaşayan Alim Yücetaş 11 Kasım tarihinde rahatsızlanarak, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Alim Yücetaş, 23 Kasım günü yaşamını yitirerek köydeki mezarlıkta toprağa verildi. Almanya'da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da Almanya'da koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mustafa Yücetaş, önceki gün babasının yanında toprağa verildi. Babası Ali Yücetaş ile birlikte yaşayan Muhammet Yücetaş ise koronavirüs nedeniyle 12 Kasım günü hastanede tedaviye alındı. Muhammet Yücetaş da bugün sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Muhammet Yücetaş, ağabeyi ve babasının yanına defnedildi.

BABASINI, DEDESİNİ VE AMCASINI KAYBEDEN EMRE YÜCETAŞ UYARDI: DİKKATLİ OLUNMuhammet Yücetaş'ın oğlu maden işçisi Emre Yücetaş (20), "Önce dedemi sonra amcamı şimdi de babamı kaybettim. Herkes dikkatli olsun. Tabi biz bu pandemi başından beri çok dikkatli davranıyorduk. Ama şimdi anladık ki daha dikkatli olmamız gerekiyormuş, bu virüs herkese bulaşabilir. Bugün bize yarın size olabiliyor. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Köyden genel görüntü-Baba ve oğullarının yan yana mezarı-Mezarlardan detay görüntü-Anons-Köydeki evlerinden detay-Emre Yücetaş ile röp.-Dede Ali ve oğlu Muhammet'in fotoğraflarıHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Evlat nöbetindeki anneden oğluna çağrı: Sen ve bütün arkadaşların gelin, teslim olun DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 177 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 458'inci günde de sürüyor. 2 yıl önce 16 yaşındayken, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemini sürdüren kanser hastası Ayşegül Biçer, "Oğlum yanlış yoldasınız, sen ve senin bütün arkadaşların gelin, güçlü devletimize teslim olun. Dalgalanan al sancağın altında hep beraber mutlu bir şekilde yaşayalım" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.

'PKK VE UZANTISI HDP BİTMEDEN ANNELERİN GÖZYAŞI DİNMEYECEK'

Diyarbakır'da 2 yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf ile HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetini sürdüren Ayşegül Biçer, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Evladı terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin eylemlerine destek vermesini isteyen Biçer, "458 gün değil, 458 yılda olsa PKK ve uzantısı olan HDP'den çocuklarımızı almadan bu mücadele bitmeyecek. Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki aileler gelin buraya, hakkımız olan evlatlarımızı PKK'dan alalım. PKK'nın bölgede yakmadığı ev kalmadı. Yeter artık. Batıda polis ve askerlere sürekli saldırı yapılıyor. PKK ve uzantısı HDP bitmeden annelerin gözyaşı dinmeyecek. Oğlum yanlış yoldasınız, sen ve senin bütün arkadaşların gelin, güçlü devletimize teslim olun. Dalgalanan al sancağın altında hep beraber mutlu bir şekilde yaşayalım. Sizi orada korkutuyorlar ama korkmayın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı