Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 18
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 18

Son dakika gelişmesine göre Bursa'da ormanlık alanda yangın BURSA'nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 18
22.08.2020 18:26 | Son Güncelleme: 22.08.2020 18:29

Bursa'da ormanlık alanda yangın

 

BURSA'nın Mudanya ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Mudanya ilçesi, Dereköy Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükseldiği alanda karadan yapılan müdahalelerin yanı sıra bir yangın söndürme helikopteri ile de havadan çalışmalara destek veriliyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİHuzeyfe ÖZDEMİR- Derya EVREN/BURSA,

========================

Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla döven baba tutuklandı

Çorlu'da cep telefonu şifresini söylemeyen 14 yaşındaki kızı A.S.'yi İngiliz anahtarı ile dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan D.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Çorlu Sulh Ceza Hakimliği'nde,  'Kasten yaralama, hakaret ve tehdit' suçlarından tutuklandı.BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMAÇorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bazı internet sitelerinde yayınlanan, 'Çorlu ilçesinde baba kızını İngiliz anahtarıyla dövdü' şeklinde yapılan haberlere ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"2007 doğumlu mağdur A.S, 14.08.2020 tarihinde Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek velayeti altında olduğu ve birlikte yaşadığı babası D.S.'nin, zorla cep telefonunu almak istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve babası tarafından darp edildiğini beyan ederek şikayetçi olmuştur. Bu şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli D.S.'nin KOVİD-19 salgınından etkilendiğinin tespit edilmesi nedeniyle karantina süresinin sona ermesi beklenmiş, ardından da Başsavcılığımızın talimatıyla 21.08.2020 tarihinde gözaltına alınan şüpheli D.S., tutuklanması istemiyle Çorlu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş ve Hakimlikçe tutuklanmıştır. Olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir.ö

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin Politika
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum Politika
Erdoğan'ın müjdesini gözyaşlarıyla dinleyen esnaf konuştu: Eleştiren kardeşlerimize Allah'tan inayet diliyorum
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum Ekonomi
Doğal gaz rezerviyle ilgili bir değerlendirme de Davutoğlu'ndan geldi: Tebrik ediyorum
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı Politika
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Dünya
Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha
AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı
Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi
Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Son dakika: Doğal gaz keşfi sonrası Bakan Dönmez'den indirim sinyali: Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesi kaçınılmaz
Freni boşalan tır, otoparka dalarak 5 aracı biçti! 1 kişi yaralandı
Freni boşalan tır, otoparka dalarak 5 aracı biçti! 1 kişi yaralandı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Fahriye Evcen, makyajsız pozlarıyla Instagram'ı salladı! Bir saatte binlerce beğeni yağdı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hadise Sezen Aksu Cem Yılmaz Sertab Erener
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Mecnun Otyakmaz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Tır Çocuk Enerji Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 18:30:48. #1.15#
title