Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 17 Son dakika haberleri... Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölüAKSARAY'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Küçük (45) yaşamını yitirdi.

Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü

AKSARAY'da kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Küçük (45) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.40 sıralarında Aksaray -Konya karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Küçük (45) yönetimindeki 51 ABD 145 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Ergül Aktaş'ın (50) kullandığı 50 DD 808 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada kamyonun altında yaklaşık 20 metre sürüklenip, hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücü Mustafa Küçük, olay yerinde yaşamını yitirdi. Küçük'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Ergül Aktaş da kazadan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hurdaya dönen aracın itfaiye ve Afad ekiplerince ayrılmasıAraç sürücücünün cesedinin çıkarılmasıAraçlardan detaylar

Haber- Kamera: HİLMİ YOL ESKİL AKSARAY DHA))

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Veteranlar Kızılay için halı saha maçında ter döktü

TÜRK Kızılay İzmir Şubesinin kurban bağışına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen halı saha maçında; aralarında Yılmaz Özlem, İlhan Şahin, Aydın Kuzu, Murat Uluç, Semavi Özgür gibi eski futbolcuların yanı sıra Göztepe Başkanvekili Talat Papatya da sahada ter döktü.

Bornova ilçesindeki bir tesiste gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etleri, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtip, farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi. Baykalmış, "Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş dostlarla beraber bir farkındalık için bir aradayız. Dostluk maçı yaptık. Gerek onların kurban bağışlarını gerekse de bu sayede milletimize mesaj vermek adına bir araya geldik. Umarız bereketli geçer" dedi.

Göztepe Başkanvekili Talat Papatya ise kulüp olarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinde olmaktan her zaman mutluluk duyduklarını vurguladı. Türk Kızılay'ın yaptığı çalışmaların önemine değinen Papatya, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi.

Talat Papatya'nın kaptanlığını yaptığı takımın 6-5 kazandığı veteranlar karşılaşmanın sonunda katılımcılara plaket verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Başkanların konuşması-Seromoni-Maçtan görüntü

Haber - Kamera: Kadir ÖZEN/İZMİR, DHA)

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Adana Demirsporlu taraftarların final sevinci

ADANA Demirspor'un playoff yarı finali ikinci maçında kendi evinde Bursaspor'u 4-1 yenerek adını finale yazdırmasının ardından taraftarlar, sokağa dökülüp, kutlama yaptı.

25 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek isteyen Adana Demirspor, playoff yarı final ikinci maçında Bursaspor'u 4-1 yenerek finale adını yazdırdı. Maçın son dakikalarında sokağa dökülen Adana Demirspor taraftarları, kentin birçok noktasında kutlama yapmaya başladı. Meşaleler yakıp, tazahüratlarda bulunan taraftarlar, Süper Lig'e bir adım kala, finale kalmanın coşkusunu yaşadı. Araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kent turu atıp, sevinç yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kutlamalardan görüntüler-Taraftarların tezahüratları-Taraftarların arabaları sallamaları-Taraftarların meşale yakmaları-Adana Demirsporlu oyuncuları taşıyan otobüsle birlikte kutlama

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, ======================================

Cezaevinden izinli çıktı babasının evini ateşe verdi

Bahattin ALBAYRAK-Murat GÜRKAN/NAZİLLİ (Aydın), - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir süre önce cezaevinden izinli çıkan bir kişi, arkadaşları ile birlikte içki içtiği babasının evini ateşe verdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Nazilli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde yetiştirdiği gerekçesiyle cezaevine giren Hamza Coşkun F., koronavirüs salgını nedeniyle cezaevi yönetiminden izin aldı. Hamza Coşkun F., babasının evinde arkadaşları ile bir araya gelerek, iddiaya göre içki içti. Bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle Hamza Coşkun F., evi ateşe verdi. Alevlerin evi sarması üzerine, yangını gören mahalle sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak yangını çevre evlere sıçramasını önledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi.

Yangın sırasında, evde bulunan Hamza Coşkun F. ve arkadaşlarının evden çıktıları öğrenilirken, polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA