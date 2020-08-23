Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 16 Bir son dakika haberine göre Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 4 ölü, 11 kayıp (3)2 İLÇEDE 'GENEL HAYATA ETKİLİLİK' KARARISelin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamalarda bulundu.

Giresun'da sel felaketi: 1 şehit, 4 ölü, 11 kayıp (3)

2 İLÇEDE 'GENEL HAYATA ETKİLİLİK' KARARI

Selin vurduğu Giresun'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, incelemelerinin ardından, Dereli ve Doğankent ilçelerinde 'Genel Hayata Etkililik' kararı alındığı bildirildi. Bakan Soylu: "Gece saat 2'den itibaren Giresun'dayız. Tüm arkadaşlarımızla sahada olduk. Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk. Ağır bir tablo ile karşılaştık. Öncelikle ben Giresun'daki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ayrıca kendilerine de minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Gösterdikleri sabır, vakar; bizim için ayrı bir ders oldu burada. Ekiplerimizle, vatandaşlarımızla meseleleri hep birlikte değerlendirme çalıştık. Birazdan Yağlıdere ilçemize geçeceğiz" dedi.

944 PERSONEL SAHADA

Ekiplerin sahada çalışmaları sürdüğünü kaydeden Bakan Soylu, "Geldiğimizde 4 ana yol kapalıydı. Bunların 3'ü açıldı, şimdi bir ana yol var kapalı olan. Onda şu anda çalışmalar sürüyor. Ardından yine 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Yine 153 vatandaşımız arama-kurtarma çalışmaları sonrasında kurtarıldı. Yine şu anda 11 vatandaşımız kayıp. Son değerlendirme 118 köy yolu kapalıydı, 22'si açıldı şu anda 98 köy yolu kapalı. Ciddi bir tahribat söz konusu. Ama tüm ekipler, elektrik konusunda mücadele içerisindeler. Tüm kurum ve kuruluşlardan 944 personel burada" dedi.Sel kaynaklı hastaneye başvuru sayısının 3 olduğu ve bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu da aktaran Bakan Soylu, yaraların ilçede hızla sarılacağını söyledi.

17 YIKIK, 361 AZ HASARLI BİNA TESPİT EDİLDİÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, selde başlatılan hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yoğun yağış sebebiyle 7 ilçede sel ve heyelan olayları meydana geldi, 3 ilçemiz en çok etkilenen ilçeler oldu. Tüm kurumlar seferber durumdayız. Vatandaşlarımızın yarasını sarmak adına yapılması gereken tüm çalışmaları aynı depremde olduğu gibi aynı şekilde tüm ekiplerimizle birlikte yürüteceğiz. Şu an fiilen sahada 45 ekibimiz var. Yaklaşık 90 kişiden oluşan ekibimiz hasar tespit çalışmalarını başlatmış durumda. Bu çerçevede yapmış olduğumuz 378 binanın hasar tespitinde; Doğankent'te 4 yıkık, 200 az hasarlı, Dereli'de 3 yıkık 152 az hasarlı, yine Yağlıdere'de 10 yıkık 9 az hasarlı olmak üzere toplamda 17 yıkık, 361 az hasarlı bina şu ana kadar tespiti yaptık. Hasar tespit çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor" ifadelerinde bulundu.Bölgede 20 binanın risk nedeniyle tahliye edildiğini kaydeden Bakan Kurum, Dereli ve Doğankent ilçelerinde toplam 350 yeni konut inşası çalışmalarına da başlandığını duyurdu. Bakan Kurum, belediye ve afetzedelere de 2 milyon liralık hibe desteği sağlayacaklarını açıkladı.

'GERÇEKTEN İKLİM DEĞİŞİYOR'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, bölgede yağış riskinin sürdüğünü ifade ederek, vatandaşların meteoroloji uyarılarını dikkate almasını istedi. Bölgede tarımsal hasarın beklentilerinden az olduğunu söyleyen Bakan Pakdemirli, bölgeye 'Orköy' projesi kapsamında 5 milyonluk destek sağlayacaklarını bildirdi. Bakan Pakdemirli, "Karadeniz harika bir coğrafya bir yandan da 120 bin tane deresi ile çok da zor, başa çıkılması zor bir coğrafya. En başta tabii ki mümkün mertebe dere yataklarından, yerleşim alanlarının uzak durması, bu konuda son derece önemli. Bu konuda bakanlıklarımızca Karadeniz ile ilgili 'Genel master eylem' planımız var. Bu yatırımlara bütçe dahilinde devam ediyor olacağız. Çünkü gerçekten iklim değişiyor, iklim değiştikçe yağışların daha sert, kuraklıkların daha kurak olduğunu hep birlikte görüyoruz. Meteorolojik olaylar özellikle günlük hayatımızda çok daha fazla yer almaya başladı ve çok daha fazla etkilemeye başladı. Bu konuda hem vatandaş hem de devlet daha tedbirli olmalıyız" dedi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: GİRESUN, DHA

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Kozan'da ormanlık alanda yine yangın çıktı (5)VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki orman yangını nedeniyle çevredeki mahallelerde bulunan evler de tahliye edildi. Jandarma ekipleri yangın bölgesini giriş ve çıkışlara kapattı. Bazı vatandaşlar, alevlerin etrafını sardığı mahallelerde mahsur kaldı. Bir mezarlık ve bir cami de itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin çabasıyla yanmaktan son anda kurtarıldı.

Alevlerin evinin bir kısmına zarar verdiği İsmail Özcan, 150 hurma ağacının yanarak kül olduğuna söyledi. Mehmet Özcan ise büyük bir yangınla karşı karşıya kaldıklarını bildirerek, "Evimize kadar sıçradı alevler. Kovayla su taşıyoruz. Evin bulunduğu yer şimdilik kontrol altına alındı. Tüm görevlilerden teşekkür ederim" dedi.Ayşe Bektaş ise köylerinin bütün varlıkları yandığı için gözyaşı dökerek, "İçimiz yandı. Bahçemiz yandı. Köyün hepsi bizim köyümüz, evlerin hepsi bizim evimiz. Bizim ev kurtulmuş, diğeri yanmış ne yapalım? Allah herkese yardım etsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Yangın söndürme çalışmalarından genel detaylarAyşe Bektaş ile röportajİsmail Özcan ile röportajVatandaşlarla röportajlarKaymakamın inceleme yapmasıGenel detaylar

Haber-Kamera: Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI-Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),

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Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi

SİVAS'ta Zekiye Gül (54) evinde boğazında bıçak yarası ile ölü bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yenimahalle Menderes Caddesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zekiye Gül (54), oğlu H.U. (22) tarafından odasında yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Zekiye Gün'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Gül'ün cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede boğazında bıçak kesisi bulunduğu belirlendi. İfadesine başvurulan H.Ü. annesinin psikolojik rahatsızlığı olduğunu, 'intihar edeceğim' şeklinde söylemlerde bulunduğunu belirtti. H.U. ile eşi E.U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gül'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Olay yerinden görüntüler-Cenazenin araca konulması-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-SİVAS -

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Pikniğe gittiği ırmakta suya giren genç boğuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde yakınlarıyla pikniğe giden Metin Aymergen (17) girdiği ırmakta boğuldu. Gencin Serik'te oturan ablasının yanına çalışmaya geldiği öğrenildi.

Serik'e bağlı Sarıabalı Mahallesi Şahintepesi mevkisinde bulunan piknik alanına yakınlarıyla birlikte giden Metin Aymergen, saat 14.30 sıralarında Köprüçayı ırmağına girdi. Yakınları bir süre sonra Metin Aymergen'in gözden kaybolduğunu fark etti. Yakınları ve çevredekiler suya girerek Metin Aymergen'i bulmak için çalışma başlatırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Kaybolduktan yaklaşık 15 dakika sonra çevredekiler tarafından suda bulunan Metin Aymergen kıyıya çıkarıldı. İlk müdahalesi orada bulunan vatandaşlar tarafından yapılan Metin Aymergen, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Metin Aymergen kurtarılamadı. Metin Aymergen'in cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayı gören Ali Kartal, "Kayalıklara yakın suyun içerisinde 2 çocuk vardı. Boğuluyoruz diye bağırmaya başladı. Orada bulunan vatandaşlardan 4 kişi hemen müdahale için suya girdi. Kurtarmaya çalıştıkları sırada çocuk suya battı. Çocuk bulunamadı. Ambulansı aradım. Vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans geldi" dedi.ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞMetin Aymergen'in, Karslı olduğu ve Serik'te yaşayan ablası Hilal Akuş'un yanına çalışmak için geldiği öğrenildi. Metin Aymergen'in ablası ve eniştesiyle birlikte piknik yapmak için Şahintepesi piknik alanına gittiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Irmak kenarında kalp masajı yapılması-Ailenin feryatları-Ölenin ambulansla hastaneye getirilmesi-Sedyeyle hastaneye alınması

HABER -KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Bakan Koca, koronadan ölen annemin başındaki fotoğrafları ders alınsın diye paylaştı' KONYA'da gittiği düğünde koronavirüse yakalanıp, hayatını kaybeden Mihri Ateş'in (70) oğlu İsmail Çimen (36), annesinin mezarı başında dua eden fotoğrafını paylaşarak vatandaşlara uyarıda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Çimen, "Sağlık Bakanımızın paylaşımını gördük. Annemin koronavirüsten ölümünü ve benim sözlerimi örnek olarak göstermiş. Bakanımız bunu insanlar bir şeylerden ders alsın diye paylaştı. İnşallah bu bir ders olur. Çok acı bir durum ben yaşadım biliyorum. Kimsenin bunları yaşamasını istemem" dedi.

Çumra ilçesinde yaşayan İsmail Çimen, Kurban Bayramı'nda Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Akarköy'de yaşayan annesi Mihri Ateş'in yanına gitti. Annesinin nefes almakta zorlandığını ve vücudunda ağrılarının olduğunu söylemesi üzerine Çimen, onu Çumra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mihri Ateş burada yapılan tetkiklerde koronavirüs şüphesi üzerine Konya'ya sevk edildi. Mihri Ateş, Konya'da yoğun bakım ünitesinde 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Annesini toprağa veren İsmail Çimen, ziyaretine gittiği mezarının başında DHA'ya konuştu. Çaresizliğini dile getiren İsmail Çimen, insanlara düğün ve cenazelere gitmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, Konya'da gittiği düğünde koronavirüse yakalanan ve hayatını kaybeden Mihri Ateş'in oğlu İsmail Çimen'in, DHA aracılığıyla çaresizliğini dile getirip, insanların halen düğün ve cenazelere gittiği yönündeki uyarısını paylaştı.

BAKAN KOCA'YA TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımından vatandaşların ders alması gerektiğini söyleyen İsmail Çimen şöyle dedi:

"Sağlık Bakanımızın paylaşımını gördük. Annemin koronavirüsten ölümünü ve benim sözlerimi örnek olarak göstermiş. Bakanımız bunu insanlar bir şeylerden ders alsın diye paylaştı. İnşallah bu bir ders olur. Çok acı bir durum, ben yaşadım biliyorum. Kimsenin bunları yaşamasını istemem. Kimsenin kaybettiği sevdiklerinin arkasından bakıp kalmasını istemem. Annem vefat edeli 15 gün oldu. Ama çevremizde hala maskeye mesafeye dikkat etmeyen insanlar var. Tedbirimizi alalım bu tehlikeyi en aza indirelim. Düğünlerden uzak duralım, gitmeyelim. Kırılır, üzülür diyenler olur ama bayramda mesaj atar gibi düğünleri tebrik edelim. Kimseye akıl verecek yaşta değilim belki ama yaşadıklarımdan örnek veriyorum. Sağlık Bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu virüs için çok çaba sarf ediyorlar. Başka ülkelere göre bizim ülkemiz daha iyi"

'UZAYLI KIYAFETİ DİYE TABİR EDİLEN O KIYAFETLERLE ANNEMİ UĞURLADIK'

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Çimen şunları söyledi:

"Biz annemi beyaz tulumları giyerek defnettik. Halk arasında uzaylı diye tabir edilen o kıyafetlerle annemi uğurladık. Kimse yoktu cenazede 5-6 kişi vardık. Biz annemizin yüzünü göremedik. Bu çok acı bir şey. Eğer sevdiklerinizi kaybederseniz yüzünü dahi göremiyorsunuz. Dikkat edersek Allah'ın izniyle bu günler atlatılır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------İsmail Çimen'in annesinin mezarındaki görüntüleri-İsmail Çimen röp

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı görsel

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,)

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Bursa'da tarihi çarşıda yangın

Bursa'da, Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki işletmede elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, bölge esnafı kısa süreli panik yaşadı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Tarihi Hanlar Bölgesi Eski Bakırcılar Çarşısı'nda çıktı. Tarihi çarşıdaki giyim mağazasının ikinci katında, elektrik kontağından çıkan yangında elektrik kablolarının erimesiyle birlikte dumanları fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri Tarihi Hanlar Bölgesi'nde önlem alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tarihi çarşı duman altında kalırken, yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken, tarihi çarşıdaki bazı işletmeler ise yoğun duman nedeniyle dükkanını kapatmak zorunda kaldı.

Kaynak: DHA