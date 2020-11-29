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Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ-15

29.11.2020 22:48 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:52
Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ-15

Son dakika habere göre Kısıtlamada canı sıkılınca dolaşmaya çıkan kadına, para cezası kesildiDENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Aslı Ç.'ye polis ekiplerince 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Kısıtlamada canı sıkılınca dolaşmaya çıkan kadına, para cezası kesildi

DENİZLİ'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Aslı Ç.'ye polis ekiplerince 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Birlikte dışarı çıktığı ve hakkında arama kararı bulunan Mehmet A. gözaltına alınırken, Aslı Ç. "Canım sıkıldı, dolaşmaya çıktım" dedi. 

Denizli'de polis ekipleri, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte kontrol noktası oluşturdu. Polis ekipleri, sokakta yürüyen Aslı Ç. ve arkadaşı Mehmet A.'yı durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen ikiliden Aslı Ç.'ye 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Hakkında arama kararı bulunan Mehmet A. ise 3 bin 150 lira para cezası uygulandıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı. 

"CANIM SIKILDI DOLAŞMAYA ÇIKTIM"Basın mensuplarının yasağı neden ihlal ettiği sorusuna Aslı Ç., "Canım sıkıldı dolaşmaya çıktım" diye yanıt verdi. Daha sonra polis aracına binip karakola gitmek isteyen Aslı Ç. polis ekiplerince uyarıldı, evine dönmesi istendi. 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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