Son dakika haberleri: DHA YURT BÜLTENİ - 15 Son dakika gündem haberi... GİRESUN'DA KAYIP 1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU; CAN KAYBI 8'E ÇIKTIGiresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 9 kişinden 1'inin cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Espiye ilçesinde bulundu.

GİRESUN'DA KAYIP 1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU; CAN KAYBI 8'E ÇIKTI

Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 9 kişinden 1'inin cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince Espiye ilçesinde bulundu. Kimliği İsmail Güdük'e ait olduğu belirlenen 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'ye yükselirken, 2'si asker 8 kişiyi arama çalışmaları da sürdürülüyor.

HABER: GİRESUN

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SELDE BÜYÜKBAŞI KURTARMA ANI KAMERADA

Selin vurduğu Giresun'da, kayıp 9 kişi aranıyor (7)

Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da merkeze bağlı Çaldağ beldesi Orhaniye köyünde dere yatağında mahsur kalan büyükbaş, iş makinesinin kepçesine bağlanan iple sudan çıkartıldı. İp ve tahta yardımıyla kurtarılan hayvan, sağ salim sahibine teslim edilirken, kurtarma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan Giresun'da, Tirebolu- Doğankent yolunda menfezin çöktüğü bölgede, sabah saatlerinde başlanan arama çalışmaları da sürüyor. AFAD, AKUT, UMKE, JAK timlerince Aksu Deresi'nde kayıp 2 jandarma ve 1 iş makinesi operatörün bulunması için süren çalışmalara, K-9 kadavra köpekleri de eşlik ediyor.

Kaynak: DHA