Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 15 Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu: Hafter kaybediyor, kaybetmeye mahkumDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'taki Pençe Harekatı'ndan Doğu Akdeniz sorununa, Libya'da Hafter'in güç kaybetmesinden Karabağ problemine ve HDP'li belediyelere kadar pek çok konuda açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu: Hafter kaybediyor, kaybetmeye mahkum

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'taki Pençe Harekatı'ndan Doğu Akdeniz sorununa, Libya'da Hafter'in güç kaybetmesinden Karabağ problemine ve HDP'li belediyelere kadar pek çok konuda açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Hafter çağrıları dinlemedi. Tam tersi saldırganlığını artırdı. Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı 'Yeniden Keşfet' tanıtım etkinliği kapsamında Antalya'da düzenlenen basın toplantısında dış politika konularındaki soruları da yanıtladı.

Irak'taki Pençe Harekatı ile ilgili soruyu cevaplayan Bakan Çavuşoğlu, Irak ve Suriye'de DAEŞ terör örgütüyle mücadelede güçlü destek verildiğini anlatarak, şöyle konuştu: "4 binden fazla teröristi bizzat kendi güvenlik güçlerimiz etkisiz hale getirdi. Sonra hükümetler kuruldu, yine iç politikada bazı karışıklıklar oldu. Biz istikrarlı bir Irak istiyoruz. Yine kuzeyde bir referandum girişimi oldu. Irak'ın sınır ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Ama Kuzey Irak'taki Türk kardeşlerimizle de ilişkilerimiz çok iyi, onların da anayasal hakları var, faydalanması önemli. Biz Irak'ın yeniden inşası için 5 milyar dolar kredi taahhüdünde bulunduk ve önemli projelerde bunu kullanacağız. Sınır kapılarının açılması, kuzeyden Basra'ya kadar otoban ve raylı sistemlerin inşası ve diğer önemli alanlarda. En önemli alanlardan bir tanesi de su yönetimi. Burada bir eksiklik gördük. Su fazla oluyor, Türkiye suçlanıyor, eksik oluyor yine suçlanıyor. Bu gösteriyor ki su yönetiminde eksiklik var. Eski Orman Bakanımız Veysel Eroğlu Bey özel temsilci. Bu konuda önemli projeleri de hayata geçireceğiz Irak ile. Su temininde her zaman yakın işbirliği içinde olacağız."Irak'taki bu istikrarsızlıktan faydalananların en çok terör örgütleri olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bir taraftan DAEŞ, şimdi Sincar bölgesinde Yezidi kardeşlerimiz var. Eskiden DAEŞ zulmediyordu, şimdi PKK. Kuzey Irak Süleymaniye bölgesinde PKK şehre indi. Siyasi süreç döneminde de şehre inip otonom şeyler ilan etmeye çalıştılar ya, çukur kazdıkları dönemde, şimdi bunu Kuzey Irak'ta yapıyorlar. Yüzlerce yeri kontrol ediyorlar. Oradaki partilere de baskı yapıyorlar. Oradan bize de tehdit oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu Pençe Harekatı o bölgeden de teröristler temizleninceye kadar aşama aşama devam edecek. Devam etmemiz lazım. Bu Irak için de bizim içinde iyi. Yeni hükümete de güçlü destek veriyoruz ve Irak'ın geleceği için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.DOĞU AKDENİZ SORUNUDoğu Akdeniz'de Yunanistan ile diyalog ve işbirliği konusunda bir soru yöneltilen Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'i bir işbirliği alanı olarak gördüklerini söyledi. Diğer ülkelerin maalesef daha düne kadar Türkiye'yi dışlama çabalarının en ön planda olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'yi dar bir alana hapsetme, işte Sevilla haritası, şudur, budur. ve uyarılarımızı da dikkate alan olmadı. Yani Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'deki hiçbir anlaşmanın ve adımın bir faydası da yok, geçerli de değil. Ama bunu sözle anlatamadık, şimdi icraatlarımızla anlatıyoruz. Sondaj gemilerimizle, anlaşmalarımızla. Şimdi biz bunu yaptık, bundan sonra yine böyle tek taraflı mı yapmak isteriz, hayır. Biz başta Yunanistan olmak üzere herkesle diyaloğa hazırız. Sayın Merkel bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza sordu. Oysa Sayın Cumhurbaşkanımız zaten Londra ve Newyork'ta Miçotakis'e 'Gelin beraber Doğu Akdeniz ve Ege'de sorunları çözelim, işbirliği yapalım, paylaşalım' teklifinde bulundu. ve Dışişleri bakanları olarak bizleri görevlendirdi. Ama ben Cenevre'de çok yakın arkadaşım olan Nikos Dendias'la bir araya geldim. Bana dedi ki, 'Biz bunlara hazır değiliz daha.' Niye diye sordum. 'Bizim kamuoyu baskısı Türkiye'yle işbirliği yapmayın' diyor. Diplomaside bir tabir var, tango için iki kişiye ihtiyaç var, tek kişiyle olmaz. Dolayısıyla bir tarafın arzu etmesi yetmez ki. Yunanistan'ın da hazır olması lazım. Niye Türkiye'yi dışlamaya çalışıyorsunuz. Niye Kıbrıs Türk halkının haklarını yok saymaya çalışıyorsunuz. Şu anda siyasi ilişkilerimizin göreceli olarak zayıf yada kötü olduğu ülkelerle de bu konuda işbirliğine hazırız. Paylaşmayı öğrenmeliyiz."'LİBYA'DA HAFTER KAYBETMEYE MAHKUM'Libya sorununa ilişkin de soru alan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da meşru hükümetin sahada güçlendiğine işaret ederek, şunları söyledi: "Geçmişte ateşkes ve siyasi sürece odaklanma konusunda bizim BM çatısı altında çabalarımızın yanı sıra Rusya ile İstanbul ve Moskova'da girişimlerimiz oldu. Berlin Konferansı'nın hazırlık aşamasında her toplantıda biz bulunduk, katkı sağladık. Berlin Konferansı'nın başarılı olması için Türkiye önemli bir rol üstlendi. Ondan sonra da çabalarımıza devam ettik. Bir tarafta meşru yönetim, diğer tarafta darbeci, korsan bir kişi. Hafter çağrıları dinlemedi. Tam tersi saldırganlığını artırdı. Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti. Böyle bir darbecinin bir ülkenin yönetiminde yer almaması lazım. Darbecilerin hiçbir zaman ülke yönetimlerinde yeri olmaması lazım. Yine de Libya için en iyi çözüm, siyasi çözümdür. Kimileri Libya'yı bölmekten bahsetti. Biz buna karşıyız. Bazıları oradaki enerji kaynakları için orada. Biz buna da karşıyız. Elbette o enerji kaynakları Libya halkının yararına değerlendirilmelidir. Biz buna destek veriyoruz. Önümüzdeki süreçte yine gerek Rusya, gerek Amerika ile diğer ülkelerle ikili, üçlü düzeyde en önemlisi BM çatısı altında bu çabalarımızı sürdürmemiz lazım. En son Libya ziyaretimizin de amacı buydu. Hem desteğimizi yinelemek, göstermek, hem de bundan sonra atılacak adımları değerlendirmekti. Komşu ülkelerle görüşüyoruz. Tunus ve Cezayir'i ziyaret ettik. O ülkeler için Libya'nın istikrarı ve huzuru hayati derecede önemli. Güney ülkeleri için de bu geçerli. Çad, Sudan için. Mısır için de çok önemli. Mısır ile ilişkilerimiz bu düzeyde diye onu görmezden gelemeyiz. Bu önemliyse o zaman yapıcı politikalar izlemek lazım. Mısır ve bazı ülkelerin tutumu yanlıştı. Bundan sonra düzeltebilirler mi inşallah düzelir ve hep birlikte Libya'yı ayağa kaldırırız."AZERBAYCAN'DAN YANAYIZKarabağ problemi ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş diğer bölgelerinin Azerbaycan'ın sınır ve toprak bütünlüğü çerçevesinde çözümünden yana olduklarını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Buralar Azerbaycan'ın toprakları. Artık bu sorunun çözüme kavuşması gerekiyor. Bazı öneriler oldu. Azerbaycan esneklik de gösterdi esasen. Ama Ermenistan bu esnekliğe yanaşmadı. Karabağ'da sözde bir seçim yaptılar. Uluslararası camia bu seçimi tanımadığını söyledi. Ermenistan'ın bu tür provokasyanlara tevessül etme yerine bu sorunun barışçıl bir şekilde çözümüne yanaşması gerekiyor. Biz her konuda olduğu gibi Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları ve Karabağ meselesinde de kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Bundan sonra da yanında olacağız" ifadelerini kullandı.HDP'Lİ BELEDİYELER KONUSUBir gazetecinin görevden alınan HDP'li belediye başkanlarıyla ilgili sorusu üzerine konuşan Bakan Çavuşoğlu, HDP'li belediyelerin birçoğunun görevinin başında olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Niye bazıları görevden alındı? Çünkü vatandaşların olan, Hazine'den gelen bu parayı teröristleri desteklemek için kullandılar. Bunu hangi ülke tolere edebilir ki? Bunun bir ayrımına varmak lazım. İnsanların seçtiği politikacıları ve bu gücü terörizmi desteklemek için kötüye kullananları birbirinden ayırmamız lazım. Görevden alınan belediye başkanlarının birçoğu terörizmi, terörist organizasyonları finanse ettiklerine dair çok açık ve net kanıtlar var elimizde. Türkiye'ye geçen sene Almanya'dan kaç turist geldi. 5 milyondan fazla turist geldi. Dolayısıyla cevabınız işte bu. Tabi ki Almanya'da birtakım politikacılar var. Aşırı solcu ideolojileri olan. Şunu çok açıkça söylemek istiyorum ki benim hiçbir ideoloji ile hiçbir problemim yok. Sol olsun sağ olsun. Irkçılığa tabi ki karşıyım. Bu politikacılar PKK'yı destekliyorlar. PKK'yı terörist sıfatından çıkartmaya çalışıyorlar. Sizce bu adil mi, objektif bir yaklaşım mı? Kesinlikle değil. Türkiye'de sonuçta bir hukuk sistemi var. Avukatlar var. Bu kararlar bu hukuk sistemi çerçevesinde alınıyor. Bu politik kararları politik konuları diğerlerinden ayırmak lazım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları

HABER: Mehmet ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

=======================

TBMM Başkanı Şentop: Yassıada teklifiyle yaralar sarılmış olacak

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Yassıada kanun teklifi, salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Teklif ile yaralar sarılmış olacak" dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da ziyaretlerde bulunup, incelemeler yaptı. Şentop, ilk olarak Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ile görüştü. Oda meclis üyelerinin de bulunduğu görüşmede, Şentop, Yassıada kararlarının yok sayılmasıyla ilgili kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu hatırlatarak, "Yassıada teklifi, salı günü Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Teklif ile yaralar sarılmış olacak" dedi.YENİDEN KISITLAMA UYARISIArdından Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret eden Şentop, Başkan Sami Kayın ve ilçe başkanları ile biraraya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışan ve üreten kesimin sıkıntılar yaşadığını ifade eden Şentop, Türkiye'nin bu mücadelede birçok ülkeye kıyasla başarılı olduğunu vurguladı. Şentop, vakaların artması halinde yeniden kısıtlamalara gidilebileceği konusunda uyarıda bulundu.TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra yapımı süren Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Proje Müdürü Versan Tanatmış'tan bilgi aldı.İncelemenin ardından açıklama yapan Şentop, "Bitmesi için gayret gösterilmişti. Haziran'da bitirilip, faaliyete geçirilecekti. Ama salgın dolayısıyla çalışmalar yavaşladı. İnşallah 15 Eylül'de devreye alınacak. Tekirdağ'ımız için büyük bir ihtiyaç. 3 farklı binada hastane hizmeti veriliyor. Bu hastanelerin biraraya getirilmesi hem de modernizasyonu, yeni cihazların getirilmesi, şu anda bulunmayan birimlerin açılması suretiyle 480'di. Şimdi 566 yataklı hastane olarak 15 Eylül'den itibaren Tekirdağlı vatandaşlara hizmet verecek. Biz de bu çalışmaları görmek için ziyaret ettik. Çalışmalar iyi gidiyor. Bir aksaklık olmayacak. İnşallah 15 Eylül'de devreye alacağız" dedi.Şentop, Meclis Başkanlığı seçim sürciyle ilgili olarak da "Resmi süreç henüz başlamadı. 2 Temmuz itibarıyla resmi takvim başlayacak. Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri, arkadaşlarımızın destekleri, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin destek ifadesiyle beraber, inşallah bu süreci başarılı ve olumlu bir şekilde tamamlamayı ümit ediyoruz" dedi.

Şentop, daha sonra karayolu ile İstanbul'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Şentop'un Ticaret Odası'nda karşılanması-Çiçek verilmesi-Esnaf odalarına ziyaret-Sosyal mesafeli karşılama-Hastanede inceleme-Hastane hakkında bilgi alması-Hastaneden detaylar-Şentop'un açıklaması-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

=======================

Adıyaman'da motosiklet sürücüsünün yayaya çarpıp kaçması kamerada

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Taştan'a motosiklet çarptı. Taştan yaralanırken, motosiklet sürücüsü kaçtı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.Kaza, öğleden sonra, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Taştan'a çarpıp, kaçtı. Taştan yola savrularak yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeri-Ambulansın gelişi-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi-Yaralının ambulansa bindirilmesi-Güvenlik kamerası-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR -ADIYAMAN-DHA)

======================

Kamyonetin çalıştırıldığı sırada motorunun alev aldığı anlar kamerada

ŞANLIURFA'da iş yeri önüne park edilen kamyonetin motor bölümü araç çalıştırılırken bir anda alev aldı. Yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.Olay, öğleden sonra, Balıklıgöl Caddesi'ndeki iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilmeyen kişi, park halinde olan kamyonetine bindi. Evine gitmek isteyen kişinin kamyoneti çalıştırmasının ardından motor bölümünden alevler çıktı. Durumu gören çevredekiler, alevleri yangın tüpüyle müdahale ederek söndürüdü. Kamyonetin alev alması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Kamyonettin alev almasıYangın tüpüyle söndürülmesiKamyonettin alev almaş güvelik kamerasına yansıması Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA

========================

Bacağı alçılı öğrenciyi, LGS sınavına girdiği okula babası sırtında taşıdı (2)- Yeniden

Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava ayağındaki kırık nedeniyle bacağı alçılı halde giren Talha Bayır'ı (14) okula, babası Rahmi Bayır (44) sırtında getirip, götürdü. Oğlunu 800 metre taşıyıp, sınav sonrası da aynı şekilde geri götüren Rahmi Bayır, "Oğlum için her şeyi yaparımö dedi.Bursa'da sabahın ilk saatlerinden itibaren toplam 26 bin öğrenci, LGS sınavına girecekleri okullara gitti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak, sınıflara alınan öğrenciler, sınavın tamamlanmasının ardından evlerine döndü.İznik ilçesinde günler önce halı sahada maç yaparken sol ayağı kırılan, bu nedeniyle bacağının bir bölümü alçıya alınan Talha Bayır, sınava girmek için İznik Kılıçaslan İlköğretim Okulu'na babası Rahmi Bayır'ın sırtında geldi. Sınavın ardından Rahmi Bayır, oğlunun yine sırtında taşıyarak yaklaşık 800 metre uzaklıktaki evlerine götürdü.'BABAM BENİ GURURLANDIRDI'Ayağının halı sahada top oynarken kırıldığını belirten Talha Bayır, "Bu nedenle ayağımı alçıya aldılar. Babam, beni LGS sınavına yetiştirmek için sırtına aldı. Babamın böyle bir şey yapması beni çok gururlandırdı. Çok mutlu oldum. Babama teşekkür ettimö dedi.'OĞLUM İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM'

Baba Rahmi Bayır ise, "LGS, bizim için önemli bir sınavdı. Oğlumu sırtıma alarak, sınava yetiştirdiğim için çok mutluyum. Oğlum için her şeyi yaparımö dedi.

Kaynak: DHA