Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 14 Son dakika haberi: Bakan Gül: Kadın cinayetleri bir terör eylemidirADALET Bakanı Abdulhamit Gül, kadın cinayetlerinin terör eylemi olduğunu belirterek, "Bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadele edeceğiz" dedi.

Bakan Gül: Kadın cinayetleri bir terör eylemidir

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, kadın cinayetlerinin terör eylemi olduğunu belirterek, "Bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadele edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te İl Pandemi Kurulu'nun toplantısına katıldı. Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarının da katıldığı toplantının ardından açıklama yapan Bakan Gül, erkek arkadaşının evinde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ailesini ziyaret ettiğini söyledi. Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Duygu Delen hadisesi hepimizin yüreğini parçalayan bir hadise. Biz de bu gün kederli ailesine taziyede bulunduk. Hepimizin ortak acısıdır. Bu kadın cinayetleri ve kadına şiddet hepimizi yaralayıcı ortak acıdır. Bir baba, eş olarak söylemek isterim; Kadın cinayetleri bir terör eylemidir. Bu eylemlere karşı hepimiz topyekün mücadele edeceğiz. Bu mücadelede mevki-makamdan öte bir yaklaşım içerisinde olmamız gerekiyor. Asıl olan kadının onurudur, insan haysiyetidir. Dolayısıyla insan onuru, kadın onuru her şeyin üzerindedir. Bu mücadeleyi verirken bu hassasiyetle yaklaşmak gerekir. Bu süreçte kadına yönelik şiddette asla ve asla hiçbir toleransın gösterilmemesi gerekir. Baktığımız zaman işin başında, küçük diyerek hasır altına itilen bazı olayların büyüyerek cinayetle sonuçlandığını görüyoruz. Dolayısıyla hem kolluk hem yargı makamları ve toplumun her kesiminin duyarlılığının en üst düzeyde olması beklentimizdir. Hiçbir şekilde hata kabul edilemeyecek ve tedbirsiz davranılacak bir konu değildir. En ufak, her türlü şiddetin önemsenmesi, titizlikle takip edilmesi gereken bir süreçtir. Elbette tüm bu olaylarda yargının önünde dosyadaki delil durumuna göre karar verilmektedir. Biz de yine yargı mensuplarının bu hassasiyetle devam ederek, bu meselelerin üstüne giderek sonuçlandıracaklarına olan inancımız tamdır. Elbette giden canlar geri gelmiyor ama yapanın yanına kar kalmaması gerektiğini ve cezaları neyse onları çekmeleri gerektiği hepimizin ortak dileğidir. Tamel yaklaşımımız kadına şiddette sıfır tolerans ve bu konuda hiçbir şekilde hata ve özensizliğin asla olmamasıdır."'VATANDAŞLARIMIZIN KURALLARA UYMASI ÇOK MÜHİM'Salgınla kalıcı mücadele yapmak adına temizlik, maske ve mesafeye çok ciddi bir şekilde dikkat edilmesi gerektiğini belirten Bakan Gül, "Salgınla mücadele anlamında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, anında ve en etkin şekilde mücadele etti. Bütün dünyanın gıpta ettiği bir sonuca ulaştık. AK Parti iktidarının yapmış olduğu sağlıktaki alt yapının güçlü olması ve milletimizin duyarlılığı ile salgınla mücadelede önemli sonuçlar elde ettik. Bugün Gaziantep'te sağlık değerlendirme toplantısında hem genel hem de özelde alınacak tedbirleri konuşmuş olduk. Bu salgınla kalıcı mücadele yapmak adına temizlik, maske ve mesafeye çok ciddi bir şekilde riayet etmemiz lazım. Çocuklarımız okula gitmek için çırpınıyorlar. Okulların açılması elimizde. Adli yılı önümüzdeki hafta açacağız. Tüm bu hizmetleri daha sağlıklı şekilde verilmesi için vatandaşlarımızın bu kurallara uyması çok mühim. Önümüzdeki dönemde de hükümet olarak tedbirlerimizi alıyoruzö şeklinde konuştu.'BU MÜJDELER ARTARAK DEVAM EDECEK'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği doğalgaz müjdesiniyle ilgili de konuşan Gül, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjde tüm yurtta büyük bir heyecan ve sevinç oluşturdu. 83 milyon bu müjdenin verilmesiyle sevince boğuldu. Tüm bu keşfin sonucunda doğalgazın bulunması vatandaşlarımızın cebine yansıyacak. Türkiye enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtulacak. Bu bütün memleketimiz için müjdedir. Bu doğalgaz toplumun herkesimi için önemli bir müjdedir. Özellikle 2017'de Milli Enerji Politikaları'nın yürürlüğe sokulması ile birlikte bunların meyvelerini almış olduk. Arama, sondaj çalışmalarıyla Karadeniz'de ay yıldızlı bayrağımıza gururla bakacağımız bu tabloyu yaşadık. Cumhurbaşkanımız bu müjdeleri arttırarak sürdürecektir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına emin adımlarla gidiyoruz. Ekonomik olarak, enerjide dışa bağımlı olmayan bir ülke olarak, güçlü ve büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Emeği geçen herkese milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Mavi vatan bizin için bir damlası bile feda edilemeyecek bir vatandır. Ülkemizin bir çakıl taşını vermiyorsak, mavi vatanında bir damlasını sonuna kadar koruyacağız. Gerek Doğu Akdeniz'de aramalarımızı, sondaj çalışmalarımızı, Ege, Marmara, Karadeniz'deki egemenlik sınırlarımızı koruma, arama ve sondaj çalışmalarını yapacağız. Hiç kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi uluslar arası hukuktan kaynaklanan tüm haklarımızı da sonuna kadar kullanacağız. Türkiye emin adımlarla yürümeye devam edecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Toplantıya katılanlarAbdulhamit Gül'ün açıklamalarıGenel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP

========================

Davutoğlu: Tarihin en büyük doğal gaz keşfi hayırlı olsun

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'da yaptığı konuşmada, Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Tarihin en büyük doğal gaz keşfinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, çaba gösteren herkesi tebrik ediyoruz" dedi. Partisinin ildeki 1. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere eşi ile Van'a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz Şehitler Parkı Kongre Salonu'nda partililere hitap etti. Van'da bulunmaktan onur duyduğunu belirten Davutoğlu, il kongresinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, katılımcılara teşekkür etti. Türkiye'nin tüm kentlerine gitmeye devam edeceklerini kaydeden Ahmet Davutoğlu, hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını istedi. Konuşamayanların, itiraz edemeyenlerin sesi olacaklarını ve her türlü sıkıntının üstesinden geleceklerini, milletin sesi, yüreği olacaklarını ifade eden Davutoğlu, Karadeniz'de doğal gaz rezervi keşfi ile ilgili de açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: "Yaşanan tüm bu olumsuzluklar içerisinde dün güzel bir haber aldık. Tarihin en büyük doğal gaz keşfinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, çaba gösteren herkesi tebrik ediyoruz. Devam etmekte olan arama çalışmalarında görev alan tüm görevlilerimize muvaffakiyetler diliyorum. Şimdi yapılması gereken bu doğal gaz kaynağıyla ilgili fizibilite, sondaj ve üretim çalışmalarını şeffaf bir şekilde halkla paylaşmak ve gereken adımları atmaktır. Gelecek Partisi olarak bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra gereken adımları yapıcı bir muhalefet içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Gerek sürecin bilimsel ve rasyonel bir şekilde yürütülmesi ve gerekse doğal gaz kaynağının üç beş şirkete değil milletimiz hayrın kullanılabilmesi için atılan her adımı takip edeceğiz. Her adımla ilgili bilgileri de kamuoyuyla paylaşacağız"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Salonden genel-Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı-Genel ve detaylar-Davutoğlu'nun konuşması

VAN,

=======================

Giresun'da sağanak; sitenin istinat duvarı çöktü, 1 araç toprak altına kaldı

GİRESUN'da etkili olan sağanak yağışta, cadde ve yollar göle döndü, yamaçta bulunan 2 binanın çevresindeki istinat duvarı çöktü. Binalar önünde park halindeki bir otomobil, yamaçtan kopan toprak yığını altında kalırken, yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasınca görüntülendi.Kentte, sabah saatlerinde başlayan etkili sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Karadeniz Sahil Yolu, kent içi geçişinde oluşan göllenmeler nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı. Kentte Gemiler Çekeği Mahallesi Afacan Sokak'ta yer alan 2 binaya ait istinat duvarı, etkili sağanak yağış sonrası çöktü. Bina önünde park halindeki bir otomobil, yamaçtan kopan toprak yığını altında kalırken, yaşanan anlar ise apartman sakinleri tarafından cep telefonu kamerasınca görüntülendi. Yaralananın olmadığı çökme sonrası bölgede belediye ekiplerince temizleme çalışmasına başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİstinat duvarı çökmeden önce ve sonrasıBölgeden görüntülerGöle dönen yollar

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/ GİRESUN,

========================

İsveç'ten geldi, babaları tarafından kaçırılan torunlarını arıyor

İSVEÇ'te yaşayan Ayhan Akgün, kızlarından boşanan ve aynı zamanda yeğenleri de olan iki damadı tarafından kaçırıldığını ileri sürdüğü torunlarını İzmir'de sokak sokak gezerek arıyor. Astığı afişlerle torunlarının yerini bildiren kişiye 2 bin euro, polise teslim eden kişiye ise 5 bin euro ödül vereceğini duyuran Akgün, "Kızlarım, 'Çocukları bulamazsak intihar edeceğiz' diyorlar. Kendilerini sakinleştirmeye çalışıyorum. Onları iyi insanların ve iyi annelerin yardımlarıyla bulacağız. Çocuklar babasız da kalmaz. Ben, orta yolu bulacağım. Bir dede, bir baba ve bir amca olarak mücadelem devam edecek" dedi.İsveç'te yaşayan Türk asıllı Ayhan Akgün'ün kızlarından doktor olan Koçere Akgün (31) kuzeni Mehmet Akgün ile akademisyen Nahide Nadia Akgün (29) de yine kuzenlerinden Fırat Akgün ile evlendi. Bu evlilikten Koçere Akgün ve ve Nahide Nadia Akgün'ün birer kız çocukları dünyaya geldi. Koçere ve Nahide Nadia Akgün'ün evlilikleri 10 yıl sürdü. Geçen yıl boşanan çiftin müşterek çocuklarının velayetleri hem anne hem de babalarına verildi. Geçen yıl Şubata ayında Fırat Akgün kızı Arin'i (5), Mehmet Akgün de kızı Ronya'yı (10) da yanlarına alıp, yaşadıkları İsveç'in Stockholm şehrinden İzmir'e kız kardeşlerinin düğüne gideceklerini söyleyip, yola çıktı. Ancak, iki kardeş, bir daha İsveç'e dönmedi, iddiaya göre, çocuklarını annelerinden kaçırdı.Bunun üzerine Ayhan Akgün, yeğenleri Fırat ve Mehmet Akgün'ü arayıp, torunlarını getirmesini istedi. Ancak yeğenleri, kızlarını bundan sonra annelerine vermeyeceklerini söyledi. Yaşanan bur durumun ardından Koçere ve Nahide Nadia Akgün kardeşler İsveç'te konuyu yargıya taşıdı. Bu süreçte mahkeme, çocukların ortak velayetini iptal edip, annelerine verdi.Yaklaşık, 1, 5 yıldır çocuklarını göremeyen Koçere ve Nahide Nadia Akgün, babaları Ayhan Akgün ile birlikte boşandıkları eşleriyle uzlaşmak için Kurban Bayramı'nda İzmir'e geldi. Ancak, babaları uzlaşmaya yanaşmayıp, çocukları annelerine göstermedi. İki anne, çaresiz İsveç'e dönüp, Uluslararası Polis Teşkilatı'na (Interpol) başvurdu. 53 gündür İzmir'de olan Ayhan Akgün ise torunlarını aramaktan vazgeçmedi.'BULANLAR İÇİN ÖDÜL KOYDUM'Ayhan Akgün, üzerinde torunlarının ve yeğenlerinin fotoğraflarının olduğu afişler bastırarak, İzmir'de sokakları dolaşıp, halkın yoğun olduğu yerlere yapıştırıyor. Dede Akgün, torunlarının yerini bildiren kişiye 2 bin euro, polise teslim eden kişiye ise 5 bin euro ödül vereceğini söyledi. Akgün, torunlarının bulunması için koyduğu bu ödüle astığı afişlerde de yer verdi.İsveç'te restoran işleten Ayhan Akgün, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Torunlarımı kaçıran babaları, İsveç'e dönmeyeceklerini söyledi. 'Türkiye'ye gelirseniz sizin için iyi olmaz. Çocukları göremeyeceksiniz' dediler. Çok konuştuk, tartıştık. İkna olmadılar. Velayet annelere geçince mahkeme kararını Türkiye Adalet Bakanlığı'na ilettik. Türk makamları velayetin annelerde olduğunu teyit ettiler. Polise bildirdiler. Bir, iki adrese baskın yapıldı. Ancak, bir sonuç alınamadı. Polisler, her yerde yeğenlerimi arıyor. Kurban Bayramı'nda barıştırmaya çalıştım, kurban kestim. Kızlarım da gelmişti İzmir'e. Ama yeğenlerim yine vazgeçti. Çocukların velayetlerini istediklerini söylediler. Ben mücadeleme devam ediyorum. Mecbur kaldığım için afiş bastırdım. Dağıtacağım. Özellikle parkları dolaşıyorum" dedi.'KIZLARIMIN PSİKOLOJİLERİ ÇOK KÖTÜ'Kızlarının psikolojik olarak çok kötü durumda olduğundan bahseden Akgün, "Bir kızım diş doktoru, bir kızım üniversitede akademisyen. Benim sayemde ikisi de bugüne kadar ayakta kaldı. Şu an çok kötü durumdalar. Uzun süredir kızlarını göremiyorlar. Çok zor. Kendilerini sakinleştirmeye çalışıyorum. Onları mutlaka bulacağız. Herkesin yardımıyla bulacağız. İyi insanların ve iyi annelerin yardımlarıyla bulacağız. Bu iki çocuğun annelerine kavuşup, yaşları geçmeden eğitimlerine devam etmesini istiyoruz. Çocuklar babasız da kalmaz. Kimseye bir düşmanlığım yok. Ben orta yolu bulacağım. Bir dede, bir baba ve bir amca olarak mücadelem devam edecek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ayhan Akgün'ün elinde afişle torunlarını araması-Ayhan Akgün'ün afişi insanlara göstererek torunlarını sormasından görüntü-Ayhan Akgün ile röp.-Anons-Genel ve detay görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Sibel DALLI/ İZMİR,

=========================

Osmaniye'de piknik alanında yangın

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki piknik alanı olarak kullanılan Sülemiş Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 10 dönüm alanda çıkan yangın bir saatlik çalışmanın ardından itfaiye görevlileri ve piknikçiler tarafından söndürüldü. İlçe merkezinde bulunan Sülemiş Çamlığı piknik alanında saat 14.00'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kadirli Belediyesi'ne ait turistik tesislerin de bulunduğu alanda meydana gelen yangına ihbar üzerine 3 arazöz, 5 itfaiye aracı ile çok sayıda itfaiye personeli müdahale etti. Çevrede piknik yapan vatandaşlar da çalışmalara katıldı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede hızla büyüyen yangın 10 dönüm alana yayıldı. Bir saatlik hummalı çalışmaların ardından söndürülebilen yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

Çamlıktaki turistik tesisler ile çay bahçesi tedbir amaçlı boşaltılırken, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık ile İlçe Belediye Başkanı Ömer Tarhan bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: DHA