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Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 13

20.12.2020 14:24 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:29
Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 13

Son dakika haberi: Tunceli'de boş cadde ve sokaklar, havadan görüntülendi TUNCELİ, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde havadan görüntülendi.

Tunceli'de boş cadde ve sokaklar, havadan görüntülendi

 TUNCELİ, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde havadan görüntülendi. Vali Mehmet Ali Özkan, sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür etti. 

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Tunceli'nin cadde ve sokakları, boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kent genelinde denetimlerini sürdürürken, kısıtlamadan muaf tutulanlar dışında sokaklarda kimse görülmedi.

Kent, 3'üncü haftasına girilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında havadan görüntülendi. Vali Mehmet Ali Özkan da valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla tedbirlere uyanlara teşekkür ederek, "Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına gösterdikleri hassasiyet dolayısı ile tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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