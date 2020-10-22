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Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 11

22.10.2020 13:29 | Son Güncelleme: 22.10.2020 13:33
Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 11

Son dakika haberine göre Çorum'da baraj gölünde, kadın cesedi bulunduÇORUM'un Çomar Baraj gölü yüzeyinde kadın cesedi bulundu.

Çorum'da baraj gölünde, kadın cesedi bulundu

ÇORUM'un Çomar Baraj gölü yüzeyinde kadın cesedi bulundu. Kıyıda çantası bulunan kadının kimliği araştırılıyor.

Olay, saat 12.30 sıralarında merkeze 5 kilometre mesafedeki Çomar Barajı gölünde meydana geldi. Göl yüzeyinde bir ceset olduğunu fark edenler, polis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, kıyıya yakın bulunan cesedin bir kadına ait olduğunu belirledi. Kıyıda ise kadına ait olduğu değerlendirilen çanta bulundu. Savcının olay yeri incelemesinin ardından ceset, dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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