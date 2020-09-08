Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 11 Son dakika habere göre Van'da 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda sığınaklar temizlendi İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik 1040 kişilik personelin katılımıyla 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Van'da 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda sığınaklar temizlendi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da terör örgütü PKK 'ya yönelik 1040 kişilik personelin katılımıyla 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Van İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 kişilik personel görev alıyor.Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 Operasyonları' kapsamında bugüne kadar toplam 46 teröristin etkisiz hale getirildiği, 23 işbirlikçinin yakalandığı, 90 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği belirtildi. Çok sayıda silah ve mühimmat ile gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği operasyonların halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Operasyondan detaylar

Haber: Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN - VAN

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Mardin'de, kaza sonrası tankerden sızan gaz korkuttu, o anlar kamerada

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, kırmızı ışıkta duran tankere, başka bir tanker arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerden sızan gaz, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Uluslararası İpekyolu'ndaki Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Gaz yüklü 46 BR 827 plakalı tanker kırmızı ışıkta durduğu sırada, şoförünün ismi öğrenilemeyen 73 SJ 601 plakalı başka bir tanker, arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle tankerde gaz sızıntısı oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk ekildi. Polis, güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapatırken, çevredeki vatandaşları da olası bir patlamaya karşı bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri, gaz sızıntısını yaptıkları müdahaleyle kontrol altına aldı.

Tankerden sızan gaz ise bir cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedilirken, ekiplerin müdahalesinin ardından, otoyol ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA