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Bir son dakika haberine göre Kavşakta drift yapan sürücüye 6 bin 100 lira ceza KONYA'da, kavşakta otomobiliyle drift yapan ve mahalleli tarafından polise şikayet edilen sürücüye, 6 bin 100 lira ceza uygulandı.

Son dakika haberleri! DHA YURT BÜLTENİ - 10
22.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:07

Kavşakta drift yapan sürücüye 6 bin 100 lira ceza

 

KONYA'da, kavşakta otomobiliyle drift yapan ve mahalleli tarafından polise şikayet edilen sürücüye, 6 bin 100 lira ceza uygulandı. Sürücünün drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Olay, merkez Meram ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi Arapöldüren Caddesi'nde meydana geldi. Kavşakta bir süre drift yapan sürücü, mahalleli tarafından polise şikayet edildi. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla da görüntü çekildi. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen sürücüye, 'drift yapmak'tan 6 bin 100 lira ceza yazdı.Öte yandan görüntülerde, sürücünün otomobille drift yaptığı ve mahallelinin otomobili durdurup, sürücüye tepki gösterdiği anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Sürücünün drift yapmasıSürücünün mahalleli tarafından durdurulması

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,  

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Otomobilin motoruna giren yılanı eliyle çıkardı SİVAS'ın Gemerek ilçesinde yaşayan Feyzullah Yağcı (29), park halindeki otomobilinin motor kısmına giren yılanı eliyle çıkardı.

Olay, ilçe merkezindeki Bahçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Markette çalışan Feyzullah Yağcı'nın park halindeki otomobilinin motor kısmına yılan girdi. Bunu görenler, Yağcı'ya haber verdi. Aracını park ettiği yere gelen Yağcı, kaputu açtıktan sonra bez ve sopa da kullanarak, yılanı tutup, motor kısmından çıkardı. Yılanı bir süre elinde tutan Feyzullah Yağcı, daha sonra yeşil alana bıraktı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Yağcı'nın otomobildeki yılanı çıkarması-Elinde tuttuktan  sonra doğaya bırakması

Haber: Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas),  

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Eskişehir Valisi Ayyıldız'ın ilk talimatı makam kapısının açık kalması oldu Eskişehir Valiliği'ne atanan Erol Ayyıldız, görevine başladı. Karşılama töreni istemeyen Vali Ayyıldız, kaymakam olarak görev yapmasından bu yana devam ettirdiği 'açık kapı' uygulamasını, Eskişehir'de de sürdürdü. İlk talimatı makam kapısının açık tutulması olan Vali Ayyıldız, valiliğin ana girişini de vatandaşlar için açtırdı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir'den Eskişehir'e atanan Vali Erol Ayyıldız, görevine başladı.  Basın mensuplarını makam odasında kabul eden Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir'in kara ve demiryollarında merkez, ayrıca da öğrenci kenti olduğunu söyledi.  Vali Ayyıldız, şehre ve millete hizmet etmek istediğini belirterek, "Eskişehir'e hizmet etmeyi, mukaddes bir yük, dolayısıyla bir ibadet kabul ediyoruz. Rabbim, kentimize, milletimize hizmet etmeyi nasip etsin. En güzel şekilde de bunu yerine getirelim. Bunu kulluk borcu olarak görüyoruz. Rabbim bizleri utandırmasınö dedi.

'EN KISA ZAMANDA ESKİŞEHİRSPOR'U SÜPER LİG'DE GÖRMEK İSTİYORUZ'Eskişehirspor ile ilgili bir sorusu üzerine Vali Ayyıldız, şunları söyledi: "Futbol oynayan birisiyim, amacımız en kısa zamanda Eskişehirspor'u Süper Lig'de görmek. Bize bu konuda ne düşüyorsa o yükün altına girer ve gücümüzün son damlasına kadar onu kullanırız.  Bir futbolsever ve oynayan kişi olarak Süper Lig'de Eskişehirspor'un olması önceliklerimizin en başında. Bizim dönemimizde inşallah Eskişehirspor'u, Süper Lig'in yanı sıra yurt dışında ülkemizi temsil eder bir durumda göreceğimize inanıyorum. Bunu da Eskişehirliler ile beraber yapacağımızı düşünüyorum. Bunu hep beraber yapacağız. Her yönüyle, başta futbol olmak üzere tüm dallarda emsallerine göre hak ettiği yere getirmek bizim öncelikli görevimiz.ö

ODASININ KAPISI AÇIK KALACAKKente gelişinde karşılama töreni istemeyen Vali Ayyıldız, makam odasının kapılarını açtırdı. Kaymakam olarak görev yapmaya başlamasından bu yana 'açık kapı' uygulamasını geleneksel hale getirdiği öğrenilen Ayyıldız, makam odasının kapatılmaması yönünde talimat verdi. Ayrıca vali ve vali yardımcılarının kullandığı ana kapıyı vatandaşlara açtırdı.

Evli ve 2'si kız 3 çocuk babası olan 54 yaşındaki Vali Erol Ayyıldız, Eskişehir'den önce İzmir, Aydın ve Zonguldak'ta görev yaptı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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