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11.11.2020 08:18 | Son Güncelleme: 11.11.2020 08:22
Son dakika haberleri... DHA YURT BÜLTENİ - 1

Son dakika haberler: IRAK'TAN SAMSUN'A YOLCU TAŞIYAN OTOBÜS ŞANLIURFA'DA DEVRİLDİ: 32 YARALI IRAK'ın Sülemaniye kentinden Samsun'a yolcu taşıyan Irak plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa'da kaza yaptı.

IRAK'TAN SAMSUN'A YOLCU TAŞIYAN OTOBÜS ŞANLIURFA'DA DEVRİLDİ: 32 YARALI

 

IRAK'ın Sülemaniye kentinden Samsun'a yolcu taşıyan Irak plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa'da kaza yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otobüste bulunan 32 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Irak'tan Samsun'a yolcu taşıyan Talha Hasan yönetimindeki 36 164 plakalı yolcu otobüs Dağyanı mevkisinde kontrolden çıktı. Sürücü Hasan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, şarampole yuvarlandı. Takla atarak yuvarlanan otobüsü gören diğer sürücüler, 112 Acil çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık, jandarma, polis, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında kadınların da bulunduğu 32 kişi yaralandı. Devrilen otobüsün altında kalan yaralıların çıkarılması için UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri büyük çaba harcadı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken,  UMKE ve jandarma ekipleri Arapça konuşarak yardımcı oldu. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırdı. Jandarma ve polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle, karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.  

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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